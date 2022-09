Buena, bonita y barata: el secreto para encontrar ropa de hogar al mejor precio Una buena elección se traduce en durabilidad Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 9 de septiembre de 2022, 09:04 h (CET)

Hacer de tu vivienda una casa de ensueño es uno de los objetivo más perseguidos por aquellos aficionados del arte y de la decoración del hogar. Sin embargo, encontrar el estilo perfecto que se adecúe a tus necesidades de manera práctica y estética no es una tarea sencilla.

Además de personalidad, una buena decoración potencia el valor de la casa y logra sacar su mejor partido. Por lo tanto, una armonía visual y estética, sumada a un máximo confort y bienestar, sitúa a los productos de decoración del hogar como una de las claves a la hora de llevar a cabo un cambio en nuestra vivienda. En este proceso, escuchar a profesionales y asesores expertos en la materia pueden ayudarte a convertir tu casa o piso en un nuevo hogar. Sin embargo, no es sencillo encontrar una tienda que garantice calidad a un buen precio. Por este motivo, tiendas online como Estilo Hogar son un referente en el sector del textil y una de las alternativas favoritas por aquellos interesados en darle un soplo de aire fresco y una segunda vida a su hogar.

Con la llegada del invierno, las cestas de la compra muestran una tendencia por los edredones, sábanas y ropa de cama, un "best selller" en la temporada más fría del año, ya que es capaz de ofrecer una buena temperatura y convertir tu habitación o salón en una de las plazas más acogedoras de tu hogar. Estos productos pueden aportar una nueva personalidad a tu vivienda, contribuyendo a un ambiente más cómodo, al que desearás regresar después de un duro día de estudio o trabajo.

Máxima calidad en la ropa de hogar: ¿cómo encontrarla?

Si bien una buena elección de colores y materiales pueden marcar un antes y un después en tu vivienda, escoger el producto adecuado es un proceso delicado, que precisa de paciencia y cuidado. El tamaño de tu casa es un parámetro determinante en este proceso, ya que decorar espacios reducidos es una tarea complicada que conlleva un estudio exhaustivo de los metros y sus posibles alternativas, en busca de aprovechar los máximos metros de la mejor manera posible.

Asimismo, las casas más espaciosas también traen consigo inconvenientes, ya que las telas de nórdicos, edredones y textiles de hogar como toallas y sábanas son primordiales. Debido al amplio abanico de opciones, encontrar un producto estético y de calidad no es ningún sendero de rosas. Por ello, será imprescindible atender a variantes como la funcionalidad y comodidad en dichos materiales.

El color y calidad de tus mantas, cortinas y alfombras también varían en función de los tejidos y materiales empleados para su elaboración. Entre los más buscados se encuentran el poliéster, el algodón y el lino. Sin embargo, expertos en la materia se decantan por otras variantes como la seda o la lana.

¿Cómo elegir la ropa de hogar adecuada?

Una buena elección se traduce durabilidad. Al igual que escoger un buen colchón garantiza un descanso óptimo, la ropa de cama puede hacer que tu sueño cambie radicalmente. Por ello, la vida útil y la calidad de los productos de decoración del hogar puede colaborar en que tu descanso sea mejor que nunca. En cuanto a ropa de cama se refiere, hay algunas medidas a tener en cuenta.

Expertos y profesionales del sector textil recomiendan que, si disponemos de una funda nórdica pequeña, la misma puede provocar que el edredón presente un patrón de relleno. Del mismo modo ocurre si la funda es más grande de lo habitual, ya que el lateral de la cama no quedará bien acolchada. Siendo más concretos, se estima que el ancho y el largo del edredón de relleno deben presentar un tamaño mayor que la longitud de la cama, con el fin de disimular y ocultar el colchón.



Lo mismo ocurre con las fundas de almohada, cojines y otros textiles de cama. El formato rectangular se presenta como una de las alternativas más cómodas y seguras para las cervicales, mientras que un formato más cuadrado responde más a una estética cuidada. Por este motivo, para decorar nuestra casa será de gran importancia ser honestos con nosotros mismos y darle a nuestro hogar un equilibrio entre confort y diseño.

