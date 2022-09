La importancia de conocer las Neoplasias Mieloproliferativas Son un grupo de cánceres de la sangre y la médula ósea de carácter crónico y poco frecuentes Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 8 de septiembre de 2022, 09:45 h (CET)

El 8 de septiembre de 2022 se celebra el día internacional de las Neoplasias Mieloproliferativas (MPN). Es el día, por tanto, de los pacientes que sufren trombocitemia esencial, policitemia vera o mielofibrosis, tres enfermedades infradiagnosticadas. “Muchas de las personas afectadas son de edad avanzada, ignoran su condición y se ven sobrepasadas por los síntomas que les provoca” comentan desde la Asociación de Personas afectadas MPN España, que con este día quiere dar a conocer y brindar su apoyo a los afectados y sus familias.

“Queremos llegar además a jóvenes recién diagnosticados, para brindarles esperanza y consejos útiles para normalizar su día a día, a pacientes de mediana edad, para compartir información y hacerles partícipes de las actividades de nuestro grupo, y por supuesto, a sus cuidadores y cuidadoras” concluyen.

¿Qué son las MPN?

Las Neoplasias Mieloproliferativas (NMP en español, MPN en inglés) son un grupo de cánceres de la sangre y la médula ósea de carácter crónico y poco frecuentes, que provocan un incremento anormal de las células sanguíneas con el consiguiente riesgo de sufrir complicaciones trombóticas y hemorrágicas.

En la mayoría de los casos no existe cura para ellas, pero los pacientes afectados pueden vivir una vida casi normal bajo la supervisión de un/una hematólog@ especialista en MPN. “Son enfermedades muy heterogéneas a nivel clínico que requieren un tratamiento individualizado ajustado al riesgo. De las tres enfermedades, la mielofibrosis es la que más complicaciones presenta y cuenta con un peor pronóstico en cuanto a la expectativa de vida” explican.

A menudo, los síntomas que provocan estas enfermedades raras pasan desapercibidos por desconocimiento o se interpretan mal al parecerse a los provocados por otras enfermedades. No hacer caso a ellos tiene un riesgo muy alto de complicaciones trombóticas y otras relacionadas. Por eso es necesario que todos los que padezcan algunos de éstos síntomas visiten cuanto antes a un especialista en hematología para obtener un asesoramiento adecuado.

Los síntomas más comunes, que no tienen que darse siempre, pueden incluir: fatiga constante

sensación de falta de aire con el esfuerzo

falta de apetito y pérdida de peso

sudoración nocturna

febrícula

molestias abdominales por el crecimiento del bazo

dolor óseo / muscular

migrañas

prurito

trombosis arterial o venosa

La Asociación MPN España, busca con acciones como esta que las personas afectadas y sus familiares encuentren en su amparo un espacio de apoyo donde compartir experiencias y dudas, encontrar información tales como los especialistas disponibles en su región, alternativas para combatir los síntomas y mejorar su calidad de vida, y sobre todo información para mantenerse al día de las últimas investigaciones, ensayos clínicos y opciones de tratamiento.

Ser paciente activo es fundamental para obtener la mejor atención médica posible: contando con especialista en hematología en las MPN, realizando un seguimiento de las analíticas, haciendo preguntas y tomando notas durante las consultas médicas, asistiendo a seminarios web sobre las MPN, obteniendo segundas opiniones médicas, etc.

