Ivanti amplía su plataforma Neurons para optimizar la experiencia digital de los empleados Comunicae

miércoles, 7 de septiembre de 2022, 12:04 h (CET) Ivanti Neurons for Digital Experience permite a las empresas rastrear, puntuar y optimizar de forma autónoma la experiencia digital de sus empleados, con el fin de mejorar su productividad, su ciberseguridad y favorecer su permanencia en la organización Ivanti, proveedora de la plataforma de automatización Ivanti Neurons que descubre, gestiona, seguriza y da servicio a los activos de TI desde la nube hasta el dispositivo, ha anunciado el lanzamiento de Ivanti Neurons for Digital Experience, para ayudar a los equipos de TI de las empresas a medir, mejorar y entender major el nivel de experiencia digital de sus empleados. Con este lanzamiento, Ivanti se mantiene fiel a su misión de hacer posible y proteger el lugar de trabajo ‘desde cualquier lugar’ (Everywhere Workplace), combinando la gestión de servicios de TI (ITSM), la gestión unificada de dispositivos (UEM) y la ciberseguridad, permitiendo a los equipos de TI tener una visión 360 grados de su parque tecnológico.

Ivanti Neurons es una plataforma de hiperautomatización que se nutre de la inteligencia artificial y el aprendizaje automatico, para afrontar las crecientes exigencias que se plantean a los equipos de TI y seguridad en pleno cambio global hacia el teletrabajo y la modalidad híbrida. De forma autónoma, Ivanti Neurons autocura los dispositivos y ofrece experiencias de autoservicio personalizadas a los usuarios finales.

Ivanti Neurons utiliza la hiperautomatización para proporcionar inteligencia en tiempo real a todos los activos del teletrabajo, incluidos la totalidad de dispositivos y el IoT, permitiendo a los empleados disfrutar de una experiencia de nivel de consumidor. Ivanti prevé actualizar Ivanti Neurons trimestralmente, además de realizar una mejora continua de las soluciones de toda la plataforma para ayudar aún más a sus clientes a adoptar de forma rápida y segura el ‘futuro del trabajo’. Estas son algunas de las últimas innovaciones de la plataforma:

Ivanti Neurons for Digital Experience: mide eficazmente y optimiza de forma proactiva la experiencia de los empleados con los dispositivos y aplicaciones de los que dependen en su día a día en el Everywhere Workplace, proporcionando a los equipos de TI:

Información procesable en tiempo real: incorpora y supervisa los datos de uso, rendimiento y seguridad de todos los dispositivos y aplicaciones que los empleados utilizan para ser productivos en su trabajo. Valoración por parte de los empleados: recopila el sentimiento contextual a través de bots de automatización interactivos, que permiten conocer el grado de satisfacción de los empleados con la tecnología, lo que representa un paso adelante con respecto a las encuestas de valoración. Seguimiento y optimización continuado de la experiencia: mide, puntúa y optimiza la experiencia digital de los empleados, realizando un seguimiento continuado de la misma y prediciendo cualquier posible alteración de su productividad. Previene los problemas antes de que ocurran: da visibildad a cualquier posible problema de TI y de ciberseguridad, y hace recomendaciones sobre las posibles acciones a realizar para remediar y mejorar la experiencia digital de los empleados. Según un reciente estudio de Ivanti , el 49 % de los empleados se siente frustrado por la tecnología que les facilita la empresa y el 26 % se está planteando cambiar de trabajo por ese motivo, por lo que las capacidades antes mencionadas son de importancia crítica.

Ivanti Neurons for Digital Experience ofrece a los profesionales de TI información contextual y automatización inteligente para detectar y resolver de forma proactiva los problemas y vulnerabilidades de seguridad, mejorar las experiencias digitales de los empleados y los resultados empresariales.

"Ahora que hemos entrado en la 'Era del Empleado', las organizaciones y los equipos de TI necesitan ofrecer una experiencia digital ambiental y contextual que responda a las necesidades de la creciente fuerza de trabajo híbrida", afirmó Nayaki Nayyar, presidenta y responsable de Producto de Ivanti. "La plataforma Ivanti Neurons, permite a las empresas cuantificar y optimizar la experiencia del usuario final. Nuestra plataforma autónoma proporciona una experiencia sin fisuras a los empleados en todos los dispositivos y ofrece capacidades inigualables a las organizaciones."

Ivanti es el único fabricante que se posiciona en el lugar en el que convergen la seguridad de los dispositivos y de la red, la gestión de servicios y activos de TI, y la gestión unificada de los terminales. Ivanti se encuentra en una posición única para ofrecer una vision completa de la experiencia digital del empleado, y para impulsar mejoras utilizando su tecnología interactiva pre y post ticket, una amplia remediación a través de su plataforma sin código y de bajo código, e inteligencia contextual en tiempo real a través de su plataforma Ivanti Neurons.

"En la actualidad, el éxito de TI en las empresas se basa en su capacidad para medir con precisión la experiencia de los empleados con la tecnología digital", afirmó Steve Brasen, director de Investigación de Enterprise Management Associates. "La mejora de la productividad de la plantilla repercute directamente en la capacidad de una organización para atraer y retener el talento, acelerar la agilidad y la competitividad del negocio, reducir los costes operativos e impulsar el éxito y la rentabilidad de la empresa".

Para más información, accede a la página de producto Ivanti Neurons.

Sobre Ivanti

Ivanti hace que sea posible trabajar desde ‘cualquier lugar’. Para mantener su productividad en el Everywhere Workplace, los empleados utilizan un sinfín de dispositivos para acceder a las aplicaciones de TI y a los datos a través de diferentes redes. La plataforma de automatización Ivanti Neurons conecta las soluciones líderes del sector de la gestión unificada de dispositivos, la ciberseguridad y la gestión de servicios empresariales, permitiendo a los usuarios el autoservicio. Más de 40.000 clientes, entre los que se encuentran 96 de las 100 empresas de la lista Fortune, han elegido Ivanti para descubrir, gestionar, segurizar y dar servicio a sus activos de TI desde la nube hasta el dispositivo, ofreciendo excelentes experiencias de usuario final a los empleados, dondequiera y comoquiera que trabajen. Para más información, visitar http://www.ivanti.es/ y seguir a @GoIvanti.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Real Betis Balompié vestirá la marca Silbon hasta 2025 CAREL adquiere el 100% del capital social de Klingenburg GmbH y Klingenburg International Sp. Z.o.o. Encuentra el tatuaje perfecto para ti Es importante no apresurarse, ya que son algo importante que nos va a acompañar por mucho tiempo. Casi siempre durante toda la vida La WBSC se asocia con LEVERADE para entregar trofeos digitales NFT a sus deportistas Prottech lanza su nuevo cinturón anticaídas