Bodegas y Viñedos Señorio de Bocos, herencia artesana y pasión por el buen vino "La producción, entre las dos bodegas, se sitúa entorno a las 250.000 botellas, dependiendo de las cosechas", -Natalia Sanz Marcos, Directora Gerente- Jaime Ruiz de Infante

miércoles, 7 de septiembre de 2022, 11:46 h (CET) En sus instalaciones se albergan varias docenas de premios obtenidos en concursos enológicos nacionales y mundiales, entre los últimos conseguidos cabe destacar:

Arribe de Oro. VINDUERO. 2019

Mundus Vini. Medalla de Oro, 2017

Medallas de Oro, "Prague Wine Trophy" 2016 y 2015. (Praga)

Medalla de Oro, "Tempranillos al Mundo" 2011 (Nueva York)

Generaciones de viticultores horadaban bocos, galerías y túneles en las laderas próximas al río Duero logrando que, en su interior, se dieran unas condiciones perfectas y naturales para la elaboración, conservación y crianza del vino; y dieron nombre al pueblo de Bocos de Duero.

Sobre todo en el proceso de fermentación del vino pero también durante la crianza, los bocos necesitaban buena ventilación, por ello los dotaban de respiraderos a modo de chimeneas que sobresalían del monte. Para evitar que por esos huecos cayeran animales o personas, los remataban con unas construcciones de piedra que se denominan "luceras".

Las extremas condiciones meteorológicas de la meseta norte castellana - altitud de 800 metros sobre el nivel del mar, frío invierno y caluroso verano - junto con la proximidad del río Duero, proporcionan unas excelentes uvas para la vinificación.

Sus creaciones

“Elaboramos nuestros premiados vinos en dos provincias: en Valladolid, Bodega de Bocos de Duero y en Zamora, Villamor de los Escuderos, todo bajo el control de las Denominaciones de Origen Ribera del Duero y Tierra del Vino de Zamora que garantizan sus procedencias y calidad. La producción, entre las dos bodegas se sitúa entorno a las 250.000 botellas, dependiendo de las cosechas. Nuestra gama de productos está constituida por vinos tintos de calidad, si bien de diferente grado de envejecimiento y acunado: 'Roble', 'Crianza', 'Reserva' y 'Autor'. Todos los vinos aportan su sello de distinción que viene marcado por el cuidado proceso de crianza, fruto de un meticuloso trabajo desde la viña hasta la botella y posterior comercialización. Podemos presumir de tres marcas reconocidas en múltiples concursos nacionales e internacionales: Señorio de Bocos, Autor de Bocos y Escudero de Bocos. Además, nuestra gama incluye blancos verdejos, rosados, tintos roble y tintos crianza”, afirma con cierto orgullo, Natalia Sanz Marcos, Directora Gerente.

Autor de Bocos



Tras una vendimia manual y selección de frutos, el mosto recibe cuidadas fermentaciones; la maloláctica se lleva a cabo en barricas nuevas de roble francés en las que, posteriormente, es envejecido al menos durante 14 meses para, a continuación, reposar en botella bordelesa de seducción oscura.

La cata Color picota intenso. Aroma de frutos rojos y toques de vainilla. En boca se presenta elegante, goloso, equilibrado y potente. Un grato retronasal sugiere como entrantes unas bandejas de láminas de jamón de Guijuelo y tacos de quesos vallisoletanos, parrillada de verduras o menestra de la abuela; para continuar a elegir entre pescados azules, asados castellanos, platos de caza. Tarta de chocolate para rematar un almuerzo entre familiares y amigos.



Ficha Denominación de Origen: D.O. Ribera del Duero. Variedad: Tempranillo. Envejecimiento: 14 meses en barricas de robles francés. Grado alcohólico: 14'5% Vol. Temperatura de servicio, entre 16º - 18º C. Producción anual: 6.000 botellas. Precio medio: 18 €.

Señorío de Bocos Roble



La cata Vivo color rojo rubí con matices amoratados. Aromas intensos de frutos rojos: fresa, frambuesa, ciruela negra. En boca se manifiesta frutal, equilibrado, suave, fresco y suave. Un acompañamiento ideal para degustar ibéricos, quesos curados, platos de cuchara, pescados azules a la parrilla y carnes al carbón como lechazos, chuletillas sin olvidar dejar unos vasos para acompañar postres golosos.

Ficha D.O. Ribera del Duero. Variedad: Tempranillo. Añada: 2019. Crianza, 6 meses en barricas de robles francés (50%) y americano (50%). Grado alcohólico: 14'5% Vol. Producción anual: 140.000 botellas. Temperatura de servicio: 16º - 18º C. Precio medio: 8,70 €.

Escudero de Bocos "Verdejo barrica"





Con una cuidada vendimia manual el verdejo permanece durante seis meses en barricas de roble francés para después ser envasado en 10.000 botellas Borgogne de 75 cl.



La cata

Color amarillo pajizo con tonos alimonados, limpio, brillante, glicérico y vistosa lágrima. Aromas cítricos, hierbas de monte, hinojo, manzana verde y melocotón, bien ensamblados con la madera que aporta complejidad. Al paladar llega aterciopelado, untuoso, con buena acidez y un toque final amargo propio de la variedad. Si duda es idóneo para parrilladas de marisco gallego, pescados a la espalda de la Bahía de Cádiz, arroces al caldero murciano, paellas alicantinas, pastas y aperitivos informales.

Ficha D. O. Tierra del Vino de Zamora. Añada: 2018.

Tipo de vino: Blanco.

Variedad de uva: Verdejo. Grado de alcohol: 13'5% vol. Temperatura de servicio: entre 7º - 10º C. Precio medio: 5,50 €

Enoturismo



La empresa ofrece a particulares, empresas y grupos, disfrutar de unos días de turismo enológico saboreando el paisaje y las instalaciones. Allí se explican los procesos de elaboración, crianza, embotellado y reposado junto con las características de los distintos tipos de vino. La visita concluye con una cata degustación y también con la posibilidad de degustar un sabroso lechazo en las mismas bodegas.

Señorío de Bocos, S.A

Bodega Bocos de Duero

Camino La Canaleja, s/n. 47317 Bocos de Duero (Valladolid) Spain Tlf/Fax: (00 34) 983 880 988 Email: info@senoriodebocos.com bodegas@senoriodebocos.com

Bodega Villamor de los Escuderos

Ctra. de Cubo del Vino, s/n. 49719 Villamor de los Escuderos (Zamora) Spain Tlf: (00 34) 980 609 204 Fax: (00 34) 980 609 154 Email: escuderos@senoriodebocos.com

