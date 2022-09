La obra de Daniel Agra llega a Suiza y Corea Siempre autodidacta, ha sido en los últimos doce años cuando decide dar el salto a un perfil más profesional dentro del Fine Art y Abstracto Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 6 de septiembre de 2022, 09:48 h (CET)

La obra de Daniel Agra genera día a día más interés y reconocimiento más allá de nuestras fronteras. Agra ya venía de cosechar importantes reconocimientos internacionales, entre los que el fotógrafo ha visto galardonado su trabajo con Menciones de Honor en Bifa Foto Awards, ND Photo Awards, APA Photo Awards, Mifa Photo Awards, IPA Photo Awards o 11th Pollux Awards. De hecho, sus fotografías han sido mostradas en exposiciones como la Bienal de Fotografía Artística y Documental de Barcelona, la Bienal de Fotografía de Guayaquil o Reflections.



Recientemente, la colección ÚNICA de Gallaecia Perpetua realizada por Agra, una colección de ⅔ y 40 fotografías, se ha incorporado a los fondos de la Colección Contemporánea en The Museum of Avant-garde (Suiza).

Por otro lado, cabe destacar que desde el 1 al 25 de noviembre se llevará a cabo la exposición 'Equilibrium', que celebra la resiliencia y la creatividad de los artistas que encuentran el equilibrio y la paz en el mundo actual. Génesis formará parte de la exposición, así como una vez finalizada, la obra pasará a formar parte del fondo de la colección de Arte Contemporáneo del Museo Haegeumgang Theme Museum en Corea.

ÚNICA de Gallaecia Perpetua en The Museum of Avant-garde (Suiza)

The Museum of Avant-garde, es un museo referente del arte de vanguardia, donde se exponen obras originales procedentes de colecciones privadas. En su momento, las vanguardias se convirtieron en sinónimo de una ideología transformadora, códigos visuales alternativos y atrevidas experimentaciones, que supuso una ruptura con los convencionalismos.

En este contexto, la colección contemporánea de MA-g es referente de nuevos lenguajes creativos a través de obras de diversas disciplinas creativas, y que ponen en relieve el genio artístico que toma el relevo del espíritu vanguardista.

Actualmente, cuenta con la participación de destacados artistas, diseñadores, fotógrafos e ilustradores y es el espacio perfecto para que ÚNICA de Gallaecia Perpetua, Colección 2/3 (40 Fotografías), forme parte desde ahora de los fondos de la Colección Contemporánea en este museo suizo.

Génesis en Haegeumgang Theme Museum (Corea)

El Haegeumgang Theme Museum, en la ciudad surcoreana de Geoje, es una importante institución cultural que ha servido como vínculo entre la tradición coreana y la cultura contemporánea. Situado al lado del río Haegeum, consta de dos plantas visitables que albergan tres espacios: el Museo de la Historia Moderna de Corea, el Museo de Accesorios Decorativos Europeos y el Yukyung Art Museum. Será entre el 1 y 25 de noviembre cuando se llevará a cabo la exposición 'Equilibrium'. Una vez finalizada, la obra de Daniel Agra pasará a formar parte del fondo de la colección de Arte Contemporáneo del Haegeumgang Theme Museum en Corea.

Sobre Daniel Agra

Hijo de emigrantes, nació en 1969 en Terrassa (Barcelona), donde vivió hasta los 17 años, cuando pusieron de nuevo rumbo a su tierra natal: Galicia. Desde entonces reside en A Coruña.

Durante más de 30 años ha estado directamente vinculado a la moda, como suministrador de materias primas para la fabricación de prendas, lo que ha marcado la perspectiva creativa e imaginativa del objetivo que hoy dispara.

Siempre autodidacta, ha sido en los últimos 12 años, cuando decidió dar el salto a un perfil más profesional dentro del Fine Art y Abstracto. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

