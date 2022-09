Sara Tréllez se corona como mejor dancer de España en la Final Nacional de Red Bull Dance Your Style La bailarina logró conquistar al público barcelonés alzándose así con un título que le llevará a representar a España en la Final Mundial de Johannesburgo Redacción

lunes, 5 de septiembre de 2022, 13:19 h (CET) Tras una semana llenando Barcelona de baile con diversas actividades, talleres y shows en vivo por las calles de la ciudad, esta tarde Red Bull Dance Your Style ha culminado la celebración de su Final Nacional coronando al mejor dancer de España. La bailarina Sara Tréllez se ha llevado el título de Campeona tras enamorar a las más de 1000 personas que abarrotaron la Plaza Josep Antoni Coderch en una vibrante final que ha superado todas las expectativas.



Sus movimientos y su estilo hip-hop al ritmo de temas como Despechá de ROSALÍA, Gonna Make You Sweat de C+C Music Factory o Yeah! de Usher le han alzado con el gran premio, conquistando al público de principio a fin y haciéndose con la mayoría de los votos en sus batallas.

Porque precisamente de eso trata la mayor competición de baile improvisado del momento: de premiar a quien mejor sepa conectar con la audiencia, transmitiéndole su energía y su pasión por el street dance y, ante todo, haciendo felices a los presentes a través de sus coreografías.

Así, Sara se ha llevado la corona tras vencer a Miriam Valero en un ajustado duelo final, y ganando con ello un billete para representar a España en la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style, que tendrá lugar en Johannesburgo (Sudáfrica) el próximo 10 de diciembre.

Esta batalla ha estado llena de emoción y sorpresa y no es para menos, pues las dos bailarinas ya se habían enfrentado en la primera semifinal celebrada en Granada este año, todo un déjà vu. "Lo mejor ha sido el momento en que han venido todos mis amigos a decirme "has ganado" porque yo no me lo creía" ha declarado la ganadora, como demostración de lo apasionante e irrepetible que ha sido este evento.

La cita contó también con la actuación sorpresa de los jueces de la competición, finalistas y algunos de los participantes de las clasificatorias que realizaron una impresionante coreografía desde la grada que ha terminado con parte del público bailando en el escenario. Todo bajo la dirección de los mejores maestros de ceremonias de la escena: Álvaro Funkestein y Lola Stprs como hosts y DJ Rokko a los platos para poner a prueba la capacidad de adaptación de los participantes al ritmo de sus sorpresas musicales y exponiendo una combinación de estilos como reggaeton, popping, hip-hop o voguing.

Sara Tréllez se corona como mejor dancer de España en la Final Nacional de Red Bull Dance Your Style La bailarina logró conquistar al público barcelonés alzándose así con un título que le llevará a representar a España en la Final Mundial de Johannesburgo