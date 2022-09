Diseñadores de Juego de Tronos se unen y crean Freakzz: una colección de NFTs y un videojuego "Play&Earn" Comunicae

lunes, 5 de septiembre de 2022, 10:32 h (CET) Accesible desde cualquier navegador, los jugadores elegirán su criatura, apostaran una cantidad de criptomonedas, y atacarán a sus oponentes con hechizos únicos. El último que quede en pie, se llevara todo el botín Freakzz pronto saldrá a la luz para transportar a los amantes de los videojuegos y los NFT a una nueva dimensión. Usando la Blockchain de Ethereum, su colección de 9.999 NFT de zombies, aliens, fantasmas y vampiros, tiene como objetivo revivir la esencia de un videojuego clásico, incorporándolo al nuevo Internet: la Web3. Accesible desde cualquier navegador, los jugadores elegirán su criatura y atacarán a sus oponentes con hechizos únicos. Ganará el último que quede en pie.

Los tres artistas digitales detrás de la colección son Leonardo Viti, Anthony Sieben y Tom Nicolas Herzig. Todos tienen una exitosa trayectoria en el mundo del arte digital y han trabajado en la icónica serie Juego de Tronos y también para películas de Disney y Marvel, entre otras grandes empresas. Juntos, han diseñado en 3D una serie de criaturas humanoides con un estilo y detalles únicos.

Alex Huertas, el CEO de Freakzz, es un empresario de Barcelona que creó la conocida marca de gafas Northweek. Su empresa se expandió tan rápido que fue comprada por Hawkers, el líder de mercado. Gracias a este increíble hito a una edad muy temprana, Forbes le concedió el título de "Forbes 30 under 30" en 2018. Alex ha desarrollado además un gran interés en la tecnología de las criptomonedas. Su deseo siempre ha sido poder revivir sus videojuegos favoritos de cuando era adolescente y darles también un toque de modernidad.

Jorge Branger es un joven emprendedor, marketer, estratega digital y el orador público número 1 de Linkedin en España (Linkedin Top Voice). Jorge es fundador de Fluence Leaders España, una potente agencia de marketing digital especializada en influencers y creación de contenido en LinkedIn. Además es co-fundador de Flyt!, una plataforma donde los influencers pueden disfrutar de experiencias a cambio de publicar contenido en sus redes sociales.

En el juego, los jugadores vencedores en las partidas, ganarán tokens en forma de Stablecoins (criptomonedas estables sujetas al dólar) y los podrán cambiar por dinero real o usar para comprar objetos para sus personajes en la tienda online integrada.

Freakzz incluye dos modalidades de juego:

1) Play-For-Fun: en esta versión gratuita los jugadores elegirán a su Freak favorito e intentarán derrotar a todos los jugadores en el campo de batalla. Además, los jugadores tendrán la posibilidad de competir en un torneo semanal único, donde los diez mejores serán recompensados con Stablecoins.

2) Play-And-Earn: si el usuario compra un NFT, tendrá acceso a la versión completa del juego donde los jugadores podrán apostar criptomonedas antes de la partida y el ganador obtendrá la cantidad total apostada.

En su página web (www.freakzz.xyz) y canal de Discord (https://discord.gg/freakzz) se encontrará toda la información acerca de este apasionante proyecto y en su Twitter e Instagram @freakzz_nft se podrá estar al día de todas las novedades.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este artículo no debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. Siempre haga su propia investigación antes de comprar, vender o intercambiar un NFT.

