Olga IF: genio, inteligencia, bondad y éxito que surgió del frio

Olga IF es una diseñadora, productora y emprendedora que organiza pasarelas, eventos, performances internacionales tales como MODAVISION®. La única persona que en el mundo posee un doble GUINNESS WORLD RECORDS™ en moda. Su nombre figura en el Museo de Héroes de Paz en Viena, se encuentra el número 19 de entre los 50 mejores diseñadores españoles.



Mujer polifacética Ponente en el Foro Político de Alto Nivel sobre desarrollo sostenible, convocado por Naciones Unidas entre personalidades como Santo Padre Francisco, António Gutierres (Secretario General de la ONU), Dalai Lama, entre otros.

Una personalidad propia de un genio, escritora y que trabaja por una moda sostenible, por la Igualdad y la Diversidad y cuyo lema es : “No basta con ser creativa, ni emprendedora se trata de cambiar el mundo y perfeccionarlo”.

Dentro de una agitada agenda decide concederme una entrevista que hace que conozcamos mejor a esa gran mujer creativa y emprendedora. Gracias por dedicar una pequeña parte de tu tiempo para que podamos conocerte mejor.

1- La palabra «emprender» está cada vez más de moda. Pero, ¿qué significa, en tu caso, ser una emprendedora? Sabemos que significa esa palabra y creo que no hay misterio en ello. De acuerdo con wikipedia ¨Un emprendedor es una persona que identifica una oportunidad y conociendo los riesgos emprende la acción de organizar los recursos necesarios para convertirse en creador o fundador de una empresa o negocio¨.

Pero, ¿Por qué yo, trabajando como Ingeniera Mecánica convertí a una Emprendedora? Crecí en una familia pobre, hija de madre soltera, en la antigua federación comunista rusa. Era muy complicado conseguir comida y ropa. Siempre me ha apasionado la moda, miraba revistas yprogramas de televisión. Fue entonces cuando comencé a diseñar mi ropa pues no había ropa en las tiendas. Así comenzó mi pasión. No tuve oportunidad de dedicarme a ello y desde mi formación ingeniera mecánica me dediqué a la misma durante años. Hasta que no conseguí mi estabilidad no pude dar el paso a mis sueños y ahora verdaderamente lo disfruto y me siento dichosa haciendo lo que me apasiona.



2- ¿Cómo se empieza de cero? ¿Cuáles son los primeros pasos para ser emprendedor? Todos comienzos son difíciles y sólo existe un secreto, trabajo duro, perseverancia e ilusión y con ello se consigue todo que una persona se propone. La verdad que no fue fácil pues no estudie moda y al principio cometí muchos errores desde las elecciones del tejido hasta la construcción de una prenda. Fue muy duro pues no estaba introducida en ese mundo y me costó no solo mucho esfuerzo sino también arriesgar mucho dinero hasta lograr mi primera colección y llegar a presentarla.

Trabajo, trabajo y más trabajo y por supuesto una ilusión que crece con el tiempo y mucho amor a lo que hago. Siempre busco e intento marcar la diferencia y que sean únicos dentro de la elegancia y el estilismo.

3- ¿Por qué decides ser tu propia jefa? ¿Son mayores los pros o los contras? Siendo muy niña me apasione por el libro GUINNESS WORLD RECORDS ® .Un reto que me parecía imposible de lograr y cuando descubrí que lo conseguí dos veces sentí una gran satisfacción por conseguirlo y agradecimiento a todos que me ayudaron en ese camino y esos logros. Uno de ellos, el que se celebró el pasado 8 de febrero del 2020 costó prepararlo 8 meses de duro trabajo hasta encontrar a 421 modelos de más de 78 países, conseguir diseñadores y marcas, preparar cursos formativos. Semanas y días sin descansar, ni dormir y lo que más importa trabajando desde la diversidad y por la diversidad.

Lo más duro estaba por llegar y consistía en coordinar a todos/as, modelos y diseñadores para lograr el éxito en el evento y conté con el apoyo de diferentes asociaciones y quisiera agradecer especialmente a la Asociación de Refugiados. Ocho largos meses para arriesgarlo todo en un día, en 4 horas de desfiles, música, grandes profesionales y bailarines. El sueño de batir dos GUINNESS WORLD RECORDS ® se había cumplido. ¡¡Fue uno de los días más felices de mi vida! Seguir tus sueños supone responsabilidad y riesgo para tener la posibilidad de cambiar el mundo y de hacer historia. Es dar sentido a nuestra vida, tener la posibilidad de ser líderes y de ayudar a las vidas de otros, pues todos tenemos sueños.

La verdad que me produce una gran satisfacción ser impulsora de la igualdad y de la diversidad y ofrecer la posibilidad de formar y darles la oportunidad de vivir su momento al desfilar. Quisiera poder ayudar a los niño/as del futuro a conseguir el sueño de ser diseñador/a y ayudar a los profesionales del mundo del cine, ayudar a crear nuevas oportunidades en sus vidas.

Mis dos proyectos en la actualidad, como Olga IF son “Maestro kid” y “Kidraws” que ya se pueden ver en una exposición del Museo de Héroes de Paz en Viena.

4- ¿Cuál es la principal barrera que has encontrado en este camino? El mundo de la moda es muy cerrado. Si no eres de una familia conocida o no dispones de muchos recursos económicos todas las puertas están cerradas. Ser una emigrante en España tampoco ayuda. Tuve que comenzar de cero, demostrar mi valía y que mis proyectos eran diferentes, únicos y profesionales. Es muy importante encontrar en ese camino personas que crean en ti y tus proyectos sino el fracaso está cerca.

Desde aquí agradecer eternamente a todos los que me han apoyado nunca lo olvidaré y por eso mi interés para apoyar a los futuros emprendedores de hoy.



5- ¿Qué es lo que hace diferente dentro del sector de la moda y de los eventos? Te lo voy a resumir desde la humildad “ser única”, creo que me entiendes ¿no? Todos mis proyectos son registrados en registro de propiedad intelectual por ser únicos. El último proyecto sobre el que estoy trabajando es MODAVISIÓN, un concurso televisivo internacional, con un formato similar al de Eurovisión. La diferencia es que este está enfocado hacia la moda y tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en la Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler en Valencia (.www.modavision.tv) y que busca reforzar el mundo de la moda y ofrecer una plataforma para que todos los profesionales de la moda sean reconocidos.

Respecto a Imaginative Fashion surge buscando crear una marca desde la elegancia que haga sentir a la mujer única y empoderarla. La ropa dice mucho de nosotros y es importante saber expresarte con su lenguaje.

De Kidrawses una ropa que se basa en los dibujos de los niños que tienen un caudal de imaginación inagotable y que a medida que crecen, desgraciadamente perdemos.De ahí que se busquen diseños divertidos y coloristas. Todos llevamos dentro a un niño dormido que espera ser despertado. De ahí nació Maestro Kid y que ya es un complemento a una marca que ya tiene su nombre y que ha ganado el premio Europeo en Milán Fashion Week.

Maestro Kid es un concurso en el que los jóvenes de 6-18 años presentan sus diseños después que un exigente jurado los haya seleccionado y se les da la posibilidad de dar vida a sus diseños.

6- Háblanos de tu faceta creativa dentro de la literatura y el mundo de la imagen. La verdad es que he escrito algunos guiones de largometrajes como “Beyond Limbo”, “Improvised Morgue”, ¨Love me for a million ¨, Yellow Cat Eyes¨, TV reallity show " Moviemadeby Teenagers" y documental “Double Guinness World Records”.

La verdad que algunos de ellos han sido especialmente reconocidos como el guión “Improvised Morgue ” fue ganador en Prague International Film Awards, en el Arthouse Film Festival y en el Pacific International Film Festival y cosiguió una mención honorífica en ISAFF. Nominado al premio de Colortape International Film Festival de Brisbane y está seleccionado para Toronto Film and Scrip Awards, Best Script Award London, New York Independente Cinema Awards.

Otros como ¨Love me for a million ¨ gano dos premios ¨Horable mención¨ en Future of Film Awards y Art Film Awards (Macedonia); ¨Yellow Cat Eyes es ganador de Vesuvius International Film Festival edición XXIII. Es nominado al premio de Toronto International Nollywood Film Festival (TINFF) .Es oficial delection of TheFocus International Film Festival ¨, semifinalist de New York International Women Festival y Hollywood International Golden Age Festival; ¨BEYOND LIMBO¨ es nominado al premio de Montreal Independent Film Festival, es semifinalist of Munich Short Film Awards y oficial selección de Golden Giraffe International Film Festival, Los Angeles International ScreenplayAwards, Diamond Eye y Fox International Film Festival.

El script " DOUBLE Guinness World Records" es semi-finalista en el de London Indie Short Festival y el script ¨Movie made by Teenagers" es ganador de Interactive Script and Film Competition y Pacific International Film Festival y es ofivial selección de Best Script Award - London.

En estos momentos nos encontramos en la fase de post-producción de uncorto, ¨Beyondthechat¨ rodado en Italia y que pensamos convertirlo en una mini serie y que está protagonizado por la actriz y modelo italiana Yulia Zhiveynova-Ferrara.

7- Podrías hablarnos de tus proyectos humanitarios y tus preocupaciones… La verdad que siempre me he vinculado mucho con los temas sociales y últimamente en abril de este año participe en un viaje humanitario a la frontera de Polonia y Ucrania que fue organizado por la plataforma SPORTI y la Fundación Women´sWeek con la finalidad de llevar la ayuda humanitaria y recoger los refugiados de Ucrania. Durante este viaje se realizaron las grabaciones y entrevistas. En estos momentos estamos trabajando en la producción del documental sobre este viaje humanitario. Además me he comprometido en ayudar a una niña ucraniana que su madre perdió la vista en esta salvaje y cruel guerra que estamos viviendo.

8- ¿Ser mujer te ha limitado o ayudado en algo? ¡Por supuesto hay todavía mucha discriminación de género! Por ser mujer tienes que trabajar el doble que para justificar que puedes hacerlo. Lamentablemente eso existe en todo el entorno laboral en esta sociedad que vivimos.

9- ¿Estás sola en este proyecto, MODAVISION, o te acompaña alguien? En esta aventura me acompaña una persona excepcional, gran profesional y excelente persona y es Sylvia Ángel Eyes que es la directora y coordinadora de la pasarela.

10- ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere emprender pero que no se atreve? Nunca hay que olvidar de donde viniste, somos personas y tenemos sentimientos. El importante que el éxito nunca te haga perder el rumbo y se deben mantener los pies en el suelo y algo que remarco es que el éxito siempre llega si nos ayudamos los unos a los otros. Lucha y comparte tus sueños siempre.

11- ¿Podrías formular una reflexión para mejorar el mundo 140 caracteres? Si todos estuvieran ocupados en crear belleza, no habría tiempo ni para la envidia, ni los celos y las desconfianzas y quien sabe quizás las guerras no existirían.