Abrir una franquicia cervecería con El Colmadito Emprendedores de Hoy

viernes, 2 de septiembre de 2022, 14:51 h (CET)

La franquicia es un modelo de negocio que está ganando cada vez más espacios en España. Según datos de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), al cierre del año 2019 se registraron 1.381 franquicias en el territorio nacional.

Durante la pandemia, se incrementó el deseo de las personas de replantearse la forma de ganarse la vida, siendo este estilo de negocio una de las alternativas más elegidas. El hecho de tener un negocio respaldado por una marca conocida y contar con el apoyo del público es una ventaja competitiva que aprovechan muchos inversionistas y emprendedores españoles.

Todos estos aspectos los ofrece El Colmadito, una franquicia cervecería y bocaterías que brinda una variada oferta gastronómica, bajo un ambiente informal en el cual es posible disfrutar de un momento agradable degustando deliciosos alimentos a precios competitivos.

Beneficios de invertir en la franquicia El Colmadito La promesa de El Colmadito cumple todas las expectativas que tienen los inversores al adquirir un modelo de negocio de franquicia. La firma asegura tener los costes de implantación más bajos del sector, lo que hace posible un retorno de inversión mucho más rápido que otras franquicias.

Los costes del canon de entrada tienen un precio económico y no es necesario tener un local demasiado amplio, 70 m² en adelante son suficientes para que el equipo de la franquicia acondicione el lugar siguiendo el manual de marca de la empresa. También brindan la flexibilidad para que el inversionista sea quien remodele el espacio, pero siempre siguiendo la identidad y el concepto de la compañía.

Otro de los beneficios destacados es que no hace falta que el emprendedor sea un experto en hostería porque el equipo de la franquicia se encarga de asesorarlos en la correcta gestión y supervisión del negocio. Además, el trabajo no termina con la inauguración porque la marca trabaja codo a codo con los franquiciados, gestionando la publicidad del negocio sin costes extras ni sorpresas adicionales. De esta manera, el comercio gana mayor visibilidad en internet, atrayendo más clientes interesados en consumir sus productos.

Por otro lado, garantizan mayor exclusividad, no hay riesgos de locales similares que compitan con el de los franquiciados, aumentando así la probabilidad de ganar mayor rentabilidad en una ubicación determinada.

Procedimiento para adquirir una franquicia Los interesados en adquirir la franquicia de cervecería El Colmadito en España deben cumplir algunos pasos previos. El equipo de la empresa toma los datos del inversionista, valora su perfil y envía un presupuesto orientativo; si el franquiciado está de acuerdo con el servicio, se firma un precontrato. A continuación, la compañía brinda asesoramiento en la búsqueda del local y la elección de personal y capacita en áreas financiera, RR. HH., marketing y comunicaciones. Asimismo, ofrece seguimiento y apoyo constante al franquiciado, ayudándole a alcanzar sus objetivos.

Todos estos aspectos hacen de El Colmadito una gran opción para quienes desean comenzar un negocio de autoempleo rentable y con garantías con una marca joven e innovadora en plena expansión.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las tapas de vasos para discotecas de Laystil Sexta edición de la Feria de Agricultura de Regadío los días 21 y 22 de septiembre PadelStar, web con los resultados World Padel Tour más importantes Abrir una franquicia cervecería con El Colmadito Los productos que ofrece Bibefy para la vuelta al cole