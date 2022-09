Isabel Zapardiez lleva su nueva colección a dos exposiciones en Madrid y San Sebastián Comunicae

viernes, 2 de septiembre de 2022, 13:44 h (CET) La nueva colección "Bruma" reflexiona sobre el mar, destacando la utilización de tejido con hilatura SEAQUAL® YARN, reciclado a partir de plástico marino Isabel Zapardiez presentará su nueva colección "Bruma" en dos exposiciones sucesivas que tendrán lugar en Madrid y San Sebastián. La diseñadora ha elegido este formato para dar a conocer sus nuevas propuestas, siguiendo su apuesta por llevar la moda a todo tipo de espacios y contextos.

"Explorar nuevas fórmulas siempre es enriquecedor y en este caso se trata de exposiciones únicas, que me permiten compartir mi trabajo en dos ciudades que son mi casa".

En Madrid, en Espacio Mados, se dará un primer avance en la exposición "Entretelas", donde llevará una selección de ilustraciones que incluyen algunos de los nuevos diseños. En esta exposición colectiva participan cuatro artistas -Isabel Zapardiez, Teresa Pérez Baró, Lourdes Carreras y Ana Cristina Portillo Domecq- que mostrarán su inspiración a través de telas trabajadas de distintas formas para convertirse en obras únicas.

Isabel Zapardiez mostrará su faceta más artística en el ámbito de bocetado y la ilustración de moda, que ha practicado siempre en su amplia trayectoria dedicada al diseño y la creación textil. En esta exposición presenta dieciséis obras inéditas de formato mediano. Son ilustraciones con collage de tejidos que representan una selección de sus diseños. Entre ellos, seis diseños nupciales en blanco y negro y otros diez en color que son un avance de la nueva colección. Las obras se acompañarán de dos maniquíes vestidos con dos de los diseños.

La exposición "Entretelas" se inaugura el 5 de septiembre a las 18:30h en Espacio Mados (C/ Conde Xiquena 12, 1 izq. 28006 Madrid) y se podrá visitar hasta el 17 de septiembre.

Presentación en la exposición "Inmersión"

La presentación de la colección tendrá lugar en Donostia el 13 de septiembre, día en que se realizará la inauguración de la exposición "Inmersión" en el emblemático Aquarium San Sebastián.

Bajo este título se unen cinco profesionales y artistas para hacer una reflexión conjunta sobre la preservación de los mares. Desde distintas disciplinas -moda, danza, pintura, audiovisual, escultura, música- se aportan visiones muy diferentes y singulares en una exposición que es también una inmersión en un mar de ideas.

"Inmersión" integra las obras de Isabel Zapardiez presentando "Bruma", Patxi Zapiraín con la serie de pintura y escultura "Molusko", Pablo Casares con la obra musical "Naturaleza Fósil" y Lucía Lacarra y Matthew Golding, que inauguran la muestra con la danza "Olas". La imagen de la exposición es de la agencia Patio.

Todas las propuestas de "Bruma" se podrán ver en una disposición organizada por la diseñadora para que el público pueda apreciar todos sus matices. Es una colección principalmente Ready To Wear, pero que incluye también algunas prendas de Alta Costura.

Para crear la colección Isabel Zapardiez se ha inspirado en todo lo que le sugiere el universo marino, su latido vital, los paisajes, etc., por lo que recoge muchas de estas sensaciones y referencias. Entre ellas destaca la utilización de tejido con hilatura SEAQUAL® YARN, reciclado a partir de plástico marino y obtenido por SEAQUAL® INITIATIVE, una iniciativa internacional que trabaja por la descontaminación de plástico marino creando valor en los residuos.

La exposición "Inmersión" se podrá visitar desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, en Aquarium San Sebastián (Pza. Carlos Blasco de Imaz, 1 20003 Donostia).

