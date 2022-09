DXC Technology lanza DXC4RISE, una solución end to end para crear empresas digitales inteligentes basadas en SAP Comunicae

viernes, 2 de septiembre de 2022, 12:12 h (CET) DXC4RISE contempla todos los puntos de partida posibles en la transformación hacia la empresa inteligente, desde empresas que no tienen SAP implantado, hasta las que ya disponen de S/4HANA On-premise o en Cloud DXC Technology ha lanzado DXC4RISE, una solución end to end para crear empresas digitales inteligentes basadas en SAP, que ofrece una propuesta de valor para las empresas que estén interesados en aprovechar las ventajas que ofrece SAP RISE, ofreciendo una solución que completa dichos servicios, incluyendo la consultoría y asesoría inicial personalizada de toda la transformación, los servicios de conversión automatizada S/4HANA, la evolución tanto de S/4HANA (extensión de la movilidad, analítica embebida, etc.).

Pero, DXC4RISE contempla también la extensión del potencial RISE en robotización, inteligencia artificial o Machine Learning aprovechando SAP BTP, o Procurement & Supply Chain Solutions, con Ariba.

Todo ello, adaptado a cada cliente, con asesoría y pruebas de concepto si aplican, y con el objetivo de consolidar el camino personalizado de sus clientes hacia la empresa inteligente, de forma segura, fiable y flexible.

"La propuesta de DXC en el entorno SAP incluye asesoría, consultoría e implantación, y nuestro objetivo es acompañar a nuestros clientes en su transformación del negocio a través a través de SAP para lo cual, establecemos una estrecha relación de colaboración a través de nuestros servicios y soluciones SAP, entre las que cabe destacar DXC4RISE que acabamos de lanzar al mercado", explica Manuel Acosta, responsable del área SAP de DXC Technology en Iberia.

"Por otra parte, nuestros servicios específicos para SAP S/4HANA -añade Manuel Acosta-, se basan en la apuesta que hemos hecho por este producto y prueba de ello es que fuimos pioneros en su asesoría y despliegue, y contamos con herramientas propias y de terceros que aportan flexibilidad, fiabilidad y robustez al camino de transformación S/4HANA. Para el siguiente paso, que puede ser el interés por RISE, es donde posicionamos a DXC4RISE, donde ofrecemos la solución más avanzada del mercado para la transformación a un modelo de negocio como servicio basado en SAP que permite crear empresas digitales inteligentes".

Como solución end to end, DXC4RISE gestiona y monitoriza el entorno SAP y también de otras soluciones y tecnologías que puedan tener las empresas, utilizando herramientas de DXC que permiten una monitorización integrada de todos los sistemas, además de aportar aceleradores y PoC para la transformación y evolución de S/4HANA así como para su ampliación a la plataforma de negocio Cloud de SAP (Business Technology Platform).

Pioneros en España

DXC Technology ha realizado algunos de los primeros y más importantes proyectos de consultoría, conversión e implantación de SAP S/4HANA, y una de las primeras transformaciones RISE. Su porfolio SAP incluye tres grandes áreas: Proyectos y Servicios de asesoría SAP, Servicios de mantenimiento y evolución de aplicaciones SAP y Gestión de infraestructura SAP.

En Iberia, DXC cuenta con 7 centros SAP: en Madrid, Barcelona, León, Girona, Zaragoza, Lisboa y el centro regional europeo de Avilés, con un equipo total que supera los 450 especialistas en SAP.

Líder global

DXC Technology es Global Platinum Partner de SAP y líder global con más de 15.000 consultores SAP y 15 centros de excelencia en todo el mundo.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La evolución de la economía brasileña según Joaquim Jose Pascoal Aires Oficinas Híbridas: El Futuro de los espacios de trabajo según los centros de negocios Nace Grupo ACM Contadores, empresa de contadores de agua Los vehículos de GLP son la alternativa ECO para circular por grandes ciudades, según Ircongas DXC Technology lanza DXC4RISE, una solución end to end para crear empresas digitales inteligentes basadas en SAP