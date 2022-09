Juegos de pareja online para pasar el tiempo

No todos tienen la suerte de estar cerca de la persona que más quieren y es posible que tengan horas a solas en casa. Pero, esto no significa que no se puede compartir con esa pareja o amigo a pesar de estar separados por la distancia, y todo esto es debido al móvil, pues, hay sitios webs como solteros con nivel en los que puedes descubrir cosas que no sabías o hasta a otra persona con quien jugar si no tienes pareja. Por lo tanto, para poder pasar un rato agradable con alguien, es necesario que tengas en cuenta la lista de juegos más importantes con los cual la diversión en casa estará asegurada:

Juegos de trivia

Es un juego clásico de pareja que se puede disfrutar desde casa conectado a un dispositivo digital como smartphone o Tablet para pasar el rato. Este tipo de alternativa consiste en preguntas de tipo trivial, y si no se cuenta con el juego puede ser incluso más divertido, pues es imposible saber el tipo de pregunta que deparará. No es necesario crear todas las tarjetas con las distintas preguntas, pues, con Google es posible consultar las preguntas más curiosas y divertidas para volver el juego más atractivo.

Brawl Stars

Es un juego que ofrece frenéticas batallas multijugador con una duración menor a tres minutos completamente llenas de diversión y aventura. Hay varias modalidades de juego, atrapa la bandera, battle royale, supervivencia, atrapagemas y hasta una modalidad de partido de fútbol. Además, es posible jugar contra un único contrincante (tu pareja) o en equipo.

QuizUp

Es un juego clásico trivial de preguntas y respuestas como los clásicos de mesas, pero este es realmente adictivo. Ya que, es posible enfrentar a amigos a distancia y competir en distintas categorías como cine o cultura general. Solamente es necesario crear una cuenta con Google o Facebook para acceder a todas los desafíos que ofrece y subir de nivel. Igualmente, se puede participar en torneos sobre temas específicos, conectarse con tu pareja y mucho más.

Pinturillo 2

Es uno de los juegos más descargados desde que apareció la pandemia por covid-19 y es parecido a Pictionary. La primera versión era únicamente por la web, pero ahora es posible descargarla en dispositivos móviles. Es un juego que consiste en dibujar y que tu pareja o amigos adivinen la palabra que ha tocado. Con el dedo hay que hacer trazos o líneas para tratar de representar en la pantalla una figura que los demás puedan comprender cómo una palabra y vencer en cada ronda.

Uno

Para los fanáticos de los juegos de mesa, una app de esta clase en un dispositivo móvil es todo un tesoro. Es muy fácil de jugar y entretenido, así que es ideal para disfrutarlo en pareja o con amigos. El uno para móvil permite trabajar en equipo o contra otros participantes, asimismo participar en torneos y contar con distintas versiones de juego.

Worms

Worms es un clásico juego de estrategia, y uno de los más favoritos. En este juego hay que destruir a todos los gusanos de la pareja antes de que acaben con los propios lanzando bombas.

Pokémon Masters

Muchos crecieron viendo la serie de este juego para consola y, ahora, es posible desbloquear esos recuerdos en una versión más hogareña para pasar el rato en pareja. Por ejemplo, Pokémon Master permite hacer partidas colaborativas en pareja y disfrutar mientras progresa la historia de la saga.

Apalabrados

Es un clásico para móvil must have para pasar el rato sin importar la distancia que los separe. Es una especie de Scrabble en versión digital en que hay que formar palabras por turnos con las letras disponibles en dicho momento.

Clash Royale

Es un juego de estrategia muy conocido porque existen torneos de Clash Royale. Es una opción imprescindible y permite crear un clan en pareja, familia o amigos para combatir en equipo contra otros, o entre los mismos. Es una batalla en la que hay que usar el razonamiento para poder lograr la victoria y que, con un poco de suerte, puede servir para conectar con alguien desde una plataforma de citas y posteriormente encontrar una relación formal.

Stop

Para los amantes del Scattergories, pues, es un juego similar en el que hay que decir palabras que comiencen por la misma letra en distintas categorías. El stop es similar en la versión para móviles y puede ser jugado en pareja, familia o amigos, al llenar palabras de distintas categorías mientras el juego se desarrolla.

Entonces, la tecnología ha eliminado las limitaciones para compartir en pareja a pesar de la distancia y ahora hay muchos juegos con los cuales es posible sentirse conectado en todo momento.