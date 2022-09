Cámaras de vigilancia ¿No sería más productivo que los sufridos contribuyentes pudiéramos averiguar la ruina que representa el Ministerio de Consumo para el pueblo español? Gabriel Muñoz Cascos

jueves, 1 de septiembre de 2022, 12:49 h (CET) El responsable del ministerio más inútil del mundo, un tal Gastón o algo así, la ha emprendido con gran entusiasmo en favorecer a los que fabrican y/o comercializan estos ingenios electrónicos llamados cámaras de vigilancia. ¿Habrá alguna connivencia por medio? Supongo que no, porque los fabricantes y comerciantes son gente decente.

En principio, y sin entrar en análisis o debates políticos, este comunista cree que debe aplicar su dictadura personal sobre carnes, pescados, mataderos de toda clase de animales, muñecas cholitas y todo lo que se le antoje, bajo pena de cuantiosas multas a quien no cumpla sus dictatoriales normas. Y yo me pregunto: ¿Por qué no empieza por ponerlas cámaras en las clínicas abortivas que son mataderos de niños inocentes? ¿Es que -para él- son más importantes los animales que las personas?

Pienso que este comunista, seguirá, mientras le dejen, haciendo estas barbaridades, para llenar el inmenso tiempo libre que proporciona su innecesario a la vez que substancioso cargo. Me temo que ahora dirá que recoger las verduras y frutas, sin el debido esmero, es intolerable y querrá que se instalen otras cámaraspara controlar a vendimiadores, recogedores de aceitunas, fresas, pistachos, naranjas, melocotones, cerezas, lechugas y esa inmensidad de frutas y verduras que merecen el mejor trato. ¿Incluirá también a los barcos de pesca para ver qué materiales diabólicos emplean los sospechosos pescadores para la captura de los sufridos peces?¿No sería más productivo que los sufridos contribuyentes pudiéramos averiguar la ruina que representa el Ministerio de Consumo para el pueblo español? Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

Se acabó el 'dolce farniente' Con el final de las vacaciones, aquellos que tienen la suerte de contar con un trabajo, experimentan un cambio radical Cámaras de vigilancia ¿No sería más productivo que los sufridos contribuyentes pudiéramos averiguar la ruina que representa el Ministerio de Consumo para el pueblo español? ¡Mamá! Tú no tienes la culpa… Somos todos Abortar, según reglamento, es pura hipocresía de un organigrama burocrático que, sinceramente, nunca se cumple Los talibanes del ecologismo "No existe una amenaza más peligrosa para la civilización que un gobierno de hombres incompetentes, corruptos o viles", (Ludwig von Mises) Panorama desolador Romper las reglas internacionales aminora la concordia ciudadana y, además, tiene un coste enorme