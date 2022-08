Para qué NO utilizar los préstamos urgentes Solo deben usarse para situaciones de urgencia y evitarse en caso de tener un capricho Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 27 de agosto de 2022, 09:53 h (CET) Los préstamos urgentes son muy llamativos. La posibilidad de acceder a un dinero que no se tiene en pocos minutos abre un mundo de posibilidades para las compras. Y como hay una gran cantidad de prestamistas especializados en préstamos urgentes en estos tipos de préstamos incluso se pueden encontrar ofertas de préstamos sin intereses si se solicita una cantidad de 300 euros o menos.



Sin embargo, los préstamos urgentes, como todo lo urgente, tienden a ser más caros que el resto de préstamos. Al menos suele ser así cuando no hay una oferta de bienvenida como la mencionada de por medio.

Por tanto, en muchos casos no es realmente recomendable solicitarlos. Aquí hablamos de algunas situaciones en las que normalmente cualquier experto financiero nos diría que buscásemos otras alternativas más baratas. Aprovechar ofertas de comercios Solo si la oferta se refiere a una compra que tendríamos que hacer de todas las maneras y el descuento compensa los intereses que vamos a pagar, puede merecer la pena pedir un préstamo urgente y caro para comprar algo. Por lo general, las cosas que compramos en oferta no son realmente necesarias suele ser recomendable esperar unos meses hasta que podamos ahorrar el dinero y hacer nuestra compra sin acudir a la financiación. Hacer un regalo Los regalos pueden parecer una obligación, pero nunca lo son. Por eso, no tiene sentido endeudarse en un tipo de préstamo que es caro por ellos. Tu situación financiera agradecerá que des algunas excusas y tu regalo se retrase unos días hasta que consigas el dinero por una vía más barata. Lo bueno es que a día de hoy, incluso los prestamistas que no se consideran urgentes, suelen dar respuesta a las solicitudes de préstamo e n muy pocos días, ya que hay mucha competencia. Pagar otro préstamo Pedir un préstamo para pagar otro lo único que suele conseguir es retrasar lo inevitable, pero como los intereses se van devengando con el tiempo, ese retraso suele ir asociado a un aumento de la deuda y, por tanto, del problema. Por tanto, es una huida hacia a adelante que suele ser muy poco recomendable salvo en casos muy concretos. Apostar Por muy buena que nos parezca la oportunidad de apostar en un evento deportivo o casino, pedir un préstamo para hacerlo es un error grave. Simplemente no lo hagas nunca. Y entonces, ¿para qué sí que se pueden usar? Siempre teniendo claro que lo ideal es acudir a la financiación lo más barata posible y normalmente los préstamos urgentes no lo es, puede merecer la pena solicitar este tipo de préstamos para verdaderas necesidades como reparar una avería en un instrumento de trabajo o el coche si lo necesitamos para trabajar, pagar una multa si el descuento por pronto pago compensa los intereses del préstamo, gastos realmente relevantes para nuestra calidad de vida como pueden ser los médicos, etc.

En definitiva, los préstamos urgentes como su propio nombre indica solo deben usarse para situaciones de urgencia y evitarse en caso de tener un capricho, un compromiso social u otras razones poco poderosas. Además, por supuesto, antes de dar el paso de pedir cualquier tipo de préstamo, se recomienda comparar opciones para no acabar pagando de más, solo por haberlo solicitado en el lugar más cómodo o el primero que vino.

