Medios americanos relacionan a Vanesa Romero con William Levy Lo estaban dando todo. Se les veía muy bien juntos Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 26 de agosto de 2022, 19:30 h (CET) William Levy insiste en que no le pregunten más por su ex pareja, la también actriz y empresaria Elizabeth Gutiérrez por otro lado Vanesa Romero ha confirmado su separación con Emilio Esteban.

El cubano y la actriz alicantina coincidieron hace unos días en Marbella, ya que ambos estaban invitados a la gala de la Fundación Starlite y es allí donde se conocieron. Tras la gala se les vio muy bien compenetrados bailando y disfrutando de la noche. "Lo estaban dando todo. Se les veía muy bien juntos. Lo comentaba todo el mundo", explica un testigo que estaba a metros de ambos.





Vanesa acababa de hacer pública su ruptura debido a sus diferentes formas de afrontar el futuro. Ya rompieron en otras ocasiones pero volvían a intentarlo. "No voy a comentar pero sí confirmar la ruptura porque ya sabéis que yo soy bastante transparente con vosotros y cuando tengo algo que comentar, lo comento. A partir de ahí ya tenéis que entender que es algo íntimo, una cosa de los dos, con nuestros procesos y ya está", dijo ella en Starlite. El ex de Vanesa tiene 27 años y ella, 44. William Levy cumple 42 el día 29 de este mes. ¿Lo celebrarán juntos? Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.