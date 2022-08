Bifeedoo explica cómo tener siempre pienso a punto gracias al "Programa Premiuum" Comunicae

miércoles, 24 de agosto de 2022, 15:20 h (CET) Contar con la cantidad de pienso exacta, siempre en perfecto estado y no tener que pensar en hacer pedidos o ir a buscarlos es ya una realidad con este programa, pensado para facilitar la cría de animales etiquetados ecológicos, tanto en grandes explotaciones como en pequeños corrales Los amantes de los animales estarán de acuerdo en que la base de su salud y su bienestar es, a parte de un correcto espacio donde vivir, la buena alimentación. Si esta es ecológica, además se estará cuidando de una forma especial a los animales, además del medio ambiente. En Bifeedoo, fabricantes de pienso ecológico para una gran variedad de animales de granja y de corral, ubicada en Híjar (Teruel), tienen como objetivo cuidar la alimentación de los animales, y ofrecer un pienso ecológico de gran calidad, que además es compatible con la producción ecológica. Contar siempre con la cantidad correcta de pienso para los animales, no tener una desagradable sorpresa de quedarse sin, o tener pienso recién molido, puede ser una preocupación, que desde Bifeedoo han solucionado ofreciendo a sus clientes la opción de darse de alta a su Programa Premiuum.

Tener la cantidad exacta de pienso en la granja o el corral

El problema del espacio puede ser preocupante cuando no se tiene mucho, ya sea en una gran explotación ganadera o en un pequeño corral casero. Tener que estar pendiente de hacer pedidos de pienso, tener que ir a buscarlos y transportarlos, o hacer un gran acopio de él son problemas que ven cada día los ganaderos.

Para ello, una solución es contar con un proveedor de pienso, como es Bifeedoo, que gestionará los pedidos, sin necesidad de estar pendientes de hacer las solicitudes cada vez que se necesiten. Ellos mismos se encargan de calcular la cantidad necesaria y el intervalo de tiempo entre un pedido y otro, para nunca quedarse sin provisiones. Y lo llevan donde haga falta, para que los clientes no se tengan que preocupar por el transporte.

Contar siempre con pienso recién molido

Cuando se compra el pienso, siempre es fresco. Poco a poco va secándose, sin llegar a perder sus propiedades, pero la frescura de los primeros días ya no está. Gracias al servicio Premiuum ofrecido por la empresa turolense la garantía de contar con la frescura de los primeros días está garantizada, pues en cada envío se recibe pienso recién preparado y molido.

A los 15 días antes de recibir el próximo envío, se envía un email confirmando la fecha de envío y la cantidad.

Beneficiarse de descuentos y atención personalizada

Además, pertenecer al Programa Premiuum ofrece beneficios como un descuento del 5% en cada pedido, así de sencillo y simple.

Pertenecer al programa también implica que los expertos veterinarios contactan con los clientes para conocer los animales y aconsejar sobre sus mejores opciones. Asesorar sobre su cuidado, la nutrición, instalaciones y resolver todas las dudas. Se pasa a formar parte de la gran familia Bifeedoo.

Darse de alta como cliente Premiuum es tan fácil como seleccionar el "Sí" en el momento de hacer el pedido, durante el proceso de compra. No se pagará ninguna cuota de alta ni de mantenimiento.

Facilidades por ser Premiuum

Para darse de baja, bastará con indicarlo en el email que se manda a los 15 días antes de la recepción del envío. En él se se pregunta si se quiere modificar algún dato del próximo pedido (cantidad, pienso, fecha de envío,…) o se quiere dar de baja, cosa que se puede hacer con un solo click y no supone ningún coste para el cliente.

Cuando lo que se está buscando es el bienestar de los animales, lo natural es ponerlo fácil, y Bifeedoo lo ha conseguido con su Programa Premiuum.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Bifeedoo explica cómo tener siempre pienso a punto gracias al "Programa Premiuum" COPISO apuesta por Puritermia de ISBRAN para sus granjas de última generación 5.0 Las 7 ventajas de las Fintech para los consumidores según GDS Modellica Chardonnay, la uva de Obergo para un vino inolvidable SEPES Atención Domiciliaria analiza cómo afecta el calor en las personas mayores