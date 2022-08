Marc Márquez en 'Carpool': “¡Sabré yo si lo dejo o no!

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, estrena este miércoles una nueva entrega de ‘Carpool’, el formato que cuenta con la presencia de los pilotos del Mundial de MotoGP para desvelar sus mejores anécdotas mientras conducen por los alrededores de un circuito del campeonato. En esta ocasión, el invitado es Marc Márquez, que se sienta junto a Izaskun Ruiz para analizar el momento personal y profesional que atraviesa y descubrir su lado más humano.



Márquez está centrado en apurar los plazos de su recuperación y tiene claro cuál es el objetivo, pero además de optimista, también es cauto: “Quiero competir antes de que se acabe la temporada pero, si no se puede porque me dicen los doctores que no se puede, no se competirá antes de que acabe la temporada”, comenta el piloto de Cervera.



Desde la distancia, Márquez observa cómo está evolucionando Honda: “No está perdida, pero está en un momento en el que sería muy fácil entrar en pánico. Y cuando entras en pánico en una empresa tan grande, con un equipo, se toman decisiones en caliente, rápidas, que luego te puedes arrepentir. Lo bueno es que no hay nadie con una venda en los ojos, todo el mundo es realista y ve el problema. Yo les he dicho que no crean que cambiando pilotos se va a solucionar el tema (...) Se está perdiendo información porque… Se ve que a veces se pierden los mails”. Por eso, y mirando al futuro, tiene dudas sobre sus próximos compañeros de equipo: “Ahora mismo es difícil convencer a pilotos para que vengan a Honda”, apunta.





Una retirada lejana

En los últimos tiempos, a Márquez le han llegado todo tipo de comentarios pero, sobre todo, le han dolido aquellos que le invitaban a retirarse. Así reflexiona en ‘Carpool’ al respecto: “Las palabras ‘Retírate, ya’ las he leído, yo digo: ‘Me retiraré si me sale de los…’. ¡Sabré yo si lo dejo o no! De momento soy la Honda con más puntos en el campeonato. Me duele leer esa frase, pero he aprendido que las redes sociales las uso para informar a los míos”

Además de esta entrevista con Marc Márquez, los aficionados al motociclismo pueden disfrutar en la plataforma de la entrega de ‘Carpool’ con Fabio Quartararo como protagonista. Asimismo, DAZN ofrece en directo y bajo demanda el Mundial de motociclismo al completo, cuya próxima parada es el Gran Premio Gryfyn de San Marino, que se celebrará el 4 de septiembre en el circuito de Misano Marco Simoncelli.