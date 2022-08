En qué invertir con poco dinero en Colombia: ¿Cómo hacerlo? Aprende por dónde empezar y cómo progresar invirtiendo en bienes raíces Redacción

miércoles, 24 de agosto de 2022, 10:03 h (CET) Seguramente te has preguntado alguna vez en qué invertir con poco dinero en Colombia, pues la realidad es que muchas personas, más allá de cuál sea su trabajo, se plantean el objetivo de conseguir la independencia financiera. Para ello, es crucial que, sin importar el tamaño de tu capital, hagas que el dinero trabaje para ti.



Por más sorprendente que parezca, sí hay oportunidades para invertir en Colombia con poco dinero. Si te encuentras preguntándote “¿cómo puedo invertir mi dinero para ganar más?”, a continuación te contamos una variedad de ideas para que conozcas la mejor manera de empezar a invertir. ¿Qué se entiende por inversión? Una inversión se trata de utilizar el dinero en proyectos de forma que no solo se recupere el gasto inicial, sino que se produzca una ganancia. Es importante invertir por el simple hecho de que es la forma de incrementar los bienes materiales para alcanzar la calidad de vida y estabilidad financiera deseada. La introducción a la inversión es el ahorro, a partir de allí hay diversas maneras de emplear el capital para conseguir rédito. Siempre existirá la manera que se adapte a tus posibilidades, pero lo importante es considerar el riesgo que estés dispuesto a tomar y si se quiere invertir a corto o largo plazo, según tus planes y necesidades.

Un ejemplo sobre en qué invertir con poco dinero en Colombia podría ser los proyectos de casas en Cartagena. Así puedes tener la flexibilidad de decidir si quieres que la ganancia sea a corto plazo arrendando la propiedad o más a largo plazo aprovechando la subida de precios para vender y multiplicar tu patrimonio.

El sector inmobiliario como forma segura de inversión

Expandir tu capital por medio de la inversión en inmuebles es una excelente decisión. Esto se debe a que el mercado inmobiliario tiene condiciones específicas que lo hacen más seguro que otras inversiones en Colombia con poco dinero.

Para empezar, la seguridad del sector inmobiliario proviene de que todo está regulado en el marco del derecho, lo que quiere decir que los procesos involucran al Estado, entidades bancarias y otras instituciones.

También influye que es una inversión tangible, sujeta de ser percibida por los sentidos, a diferencia de otro tipo de inversiones como las acciones. Además, las empresas de construcción suelen tener una reputación y trayectoria que aporta confianza, entonces su posicionamiento en el mercado genera seguridad.

Por último, es seguro invertir en un inmueble porque los precios difícilmente serán tan volátiles como sucede en otros mercados. Contrario a ello, los precios siempre tienden a subir al transcurrir el tiempo.

Emplear el capital en una propiedad de inversión será tan seguro como rentable. Lo más importante, si quisieras invertir en nuevos proyectos de vivienda en Bogotá, es empezar a informarte y planificar tu inversión desde ahora para aprovechar al máximo el potencial que te brinda el mercado inmobiliario. Las mejores formas en qué invertir con poco dinero en Colombia Si te has estado preguntando ¿cuál es el mejor negocio para invertir en Colombia? En la siguiente sección te contamos las mejores estrategias para que sepas en qué invertir con poco dinero en Colombia. Ahorrar mi dinero y ganar intereses en Colombia Empezar a ahorrar es sencillo, cualquier persona puede acercarse a la institución financiera indicada y abrir una cuenta de ahorro con la documentación requerida. La complejidad está en hacerlo de forma estratégica para que beneficie el cumplimiento de tus metas. Entonces, es recomendable plantearte primero qué objetivos quieres conseguir a través del ahorro, balanceando las metas a corto y largo plazo. Luego, escoger en qué cuentas invertir para elegir la combinación que permita ahorrar mejor en función de tus metas y ventana de tiempo disponible El mercado de las criptomonedas Las criptomonedas son una moneda digital que utiliza la criptografía para realizar transacciones. Desde la popularización del Bitcoin, estas han sido fenómenos para la economía y han cambiado las reglas del juego, al ser independientes de la regularización de los bancos. Así que considera prestarles atención.

La forma más accesible para invertir en criptomonedas es comprarlas a través de plataformas especializadas. Desde allí, la operación resulta muy sencilla e incluso te permiten almacenarlas. Considera invertir en tener una wallet a futuro, para mayor rentabilidad y seguridad. Las criptomonedas son excelentes para hacer crecer tu patrimonio cuando cuentas con un capital limitado, pues puedes comprar pequeñas cantidades y aprovechar de la valorización a largo plazo para multiplicar tu capital. Bienes raíces: la mejor forma en que invertir con poco dinero en Colombia Invertir en bienes raíces es la mejor respuesta sobre en qué invertir con poco dinero en Colombia. Genera ganancias de dos maneras, ya que puede venderse la propiedad de inversión y aprovechar el rédito del aumento de precio en el tiempo o alquilar y contar con una entrada de dinero pasiva. Además, si bien la inversión inicial es algo más alta que con el ahorro o las criptomonedas, lo cierto es que existen alternativas que hacen accesible invertir en Colombia con poco dinero. Una alternativa es invertir en propiedades en renovación, pues se obtiene una ganancia directa cuando termina la obra.

Por esto conviene informarse sobre las ofertas en el espacio urbano, ya que en esa zona, sobre todo luego del nuevo POT de Claudia López, se encuentran obras para invertir cada vez más frecuentemente.

A parte de aprovechar la renovación urbana, se pueden comprar fracciones de propiedades, donde se obtienen todos los lujos en las mejores zonas por una parte del precio. Con esta opción puedes alquilar, comprar y vender, todo con respaldo financiero y legal por una entidad fiduciaria. Propiedades ¿en qué invertir con poco dinero en Colombia? Para empezar a invertir en el mercado inmobiliario se tiene que decidir en qué tipo de propiedad se invertirá (si serán casas, edificios o una habitación) y en qué zona se ubicará. Esto último es importante porque el espacio en que se encuentra la propiedad tiene impacto en su valor y, por tanto, en las ganancias generadas.

Por ejemplo, si se invierte en ciudades como Bogotá, una vivienda tendrá un mayor valor, pues están próximas a lugares importantes que pueden ser de interés para los posibles compradores o inquilinos. Por ejemplo, la Universidad Libre, la parroquia San Pascual, el sector San Victorino o una conocida zona comercial. Lo mismo sucede con Cartagena de Indias, una hermosa ciudad en desarrollo con playas paradisíacas y destinos históricos. En fin, la información sobre las diferentes ofertas de propiedades es vasta.

Para una mejor gestión de la información puedes utilizar plataformas inmobiliarias como Casa Propia, Vivienda o Punto Propiedad. Asimismo, La Haus es una de las plataformas líderes que tiene información al día sobre las mejores propiedades en qué invertir con poco dinero en Colombia. Encuentra alternativas que se adaptan a tu bolsillo y te permiten disfrutar los beneficios de invertir en el mercado financiero a una fracción del costo. Solo necesitas internet y comenzar a buscar en la red. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

