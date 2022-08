Seguro de viaje internacional para cualquier destino, de la mano de Coverontrip Emprendedores de Hoy

martes, 23 de agosto de 2022, 11:51 h (CET)

Los accidentes o imprevistos pueden suceder en cualquier momento durante un viaje. Es por eso que contar con un buen seguro de viaje es fundamental no solo para mantenerse protegido ante cualquier situación imprevista, sino también para evitar los gastos no planificados que se generan en circunstancias como esta.

Precisamente por eso, la plataforma digital de seguros de viaje Coverontrip cuenta con un seguro de viaje que incluye servicio médico Anti-Covid, el cual se puede contratar fácilmente vía online y en pocos minutos. Su póliza se presenta como una excelente opción para quienes deseen garantizar una adecuada protección en sus viajes por el mundo.

Seguro de viaje internacional, seguridad de viajar protegido ante imprevistos por el mundo Coverontrip es una plataforma digital especializada en seguros de viajes, que entre sus pólizas ofrece un seguro de viaje internacional, con coberturas que tal y como su nombre lo indica, cuenta con garantías tanto en España, como en Europa y el mundo. Se trata de un seguro completo, cuyas coberturas aseguran por ejemplo, el robo, daño o pérdida de equipaje; demoras en la salida del vuelo y, por supuesto, accidentes. De la misma manera, la póliza también cubre Responsabilidad Civil Privada, gastos por anulación de viaje, reembolso e incluso gastos de cancelación. En otras palabras, el seguro de viaje internacional de Coverontrip está creado para garantizar la máxima protección y tranquilidad del usuario y de su familia al viajar por el mundo, independientemente del destino que elija.

La Asistencia Anti-Covid de Coverontrip, el Amazon del seguro de viaje: en cualquier lugar del mundo para cualquier residente de cualquier país Coverontrip, conocida como el Amazon del seguro de viaje, es de las pocas compañías en el mundo con la infraestructura capaz de poder ofrecer cobertura a cualquier residente de cualquier país y sea cual sea su destino. El seguro de viaje internacional incluye también entre sus coberturas, asistencia médica en caso de cualquier siniestro causado por Covid. De acuerdo al código de tarifa seleccionado, el asegurado contará con gastos médicos cubiertos en España, Europa, Países Ribereños del Mediterráneo, USA y resto del mundo con un amplio abanico que parte de 1.500 euros y llega a 1 Millón de euros. Además de eso, incluye la repatriación sanitaria de heridos, enfermos o fallecidos, prolongación de estancia en hotel y regreso anticipado por cierre de fronteras. Así mismo, cubre el desplazamiento y estancia de acompañante en caso de hospitalización y el regreso del asegurado en caso del fallecimiento u hospitalización de un familiar a causa del Covid.

Contratar el seguro es sencillo y no lleva más de un minuto. Los usuarios deben acceder al sitio web de Coverontrip, donde encontrarán varias opciones para contratar el servicio, ya sea por medio de una llamada, por WhatsApp o bien mediante un formulario.

Estar seguro no tiene precio. Además, es una manera de garantizar la tranquilidad tanto del viajero como de sus familiares. Por eso, contratar una póliza como el seguro de viaje internacional de Coverontrip es una de las mejores opciones para poder viajar sin preocupaciones a cualquier destino.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Por qué confiar en una gestoría online como Gestiones 24 Todo lo que ofrece el portal Estudia Deporte en cuanto a FP en Actividades Físicas y Deportivas BiNarval Plus Z y dieta sana, lo ideal para cuidarse Outlet 14, mayorista outlet de ropa de marcas Just Property Finders expone las principales tendencias del mercado inmobiliario actual