¿Es mejor optar por un cuarto de baño 'a la francesa'? Baños estándares de Francia, pero también es fácil verlos en viviendas de la zona de Levante y, en particular, en Cataluña

@DiarioSigloXXI

lunes, 22 de agosto de 2022, 11:57 h (CET)

Desde el nacimiento de las ciudades, la gente tomaba el agua que necesitaba para cocinar y lavarse de los ríos y fuentes, y su consumo estaba limitado a lo que podían llevar. Sus residuos fecales eran depositados en pozos negros de ladrillo y eran vaciados todas las noches por personas que se dedicaban a vender las heces como fertilizante o, directamente, las vertían al río. Los residuos líquidos (de cocinar o lavarse) eran echados directamente a la calle.





Esta situación convirtió a las grandes ciudades europeas en auténticos vertederos, donde las enfermedades infecciosas como el cólera acabó siendo una gran epidemia que mató a mucha población. Las autoridades se dieron cuenta por fin de que extraer el agua que se iba a beberdel mismo lugar en el que se vertían los residuos no era una buena ideay el parlamento británico aprobó la Metropilian Water Act, la primera ley que regulaba el suministro de agua en las ciudades. Las fuentes públicas de Londres, que suministraban el agua de los mismos canales en los que se vertían las aguas residuales fueron eliminadas, y empezaron a instalarse fuentes en las casas, que suministraban agua limpia.



La gente ya no tenía que desplazarse a por el agua y aunque el retrete ya se había inventado, no se usaba apenas porque había que deshacerse de las heces de todas formas, pero con la llegada del agua corriente bastaba con añadir una cisterna y enviar los excrementos de nuevo al desagüe. Las alcantarillas no estaban pensadas para esto y en cuanto llovía se desbordaban y las calles se llenaban de excrementos. El resultado fue que las tasas de cólera y enfermedades infecciosas en vez de disminuir, aumentaron.

Los ingenieros y pensadores de la época aseguraban que el agua se purificaba a sí misma y que debían volver al sistema de antes, devolver las aguas fecales a ríos, mares y lagos. Esto provocó también un cambio en el diseño de los cuartos de baño. Hasta entonces a nadie se le habría ocurrido mezclar el lugar donde uno caga y donde uno se lava. Cada habitación tenía su lavabo y el retrete estaba en el patio trasero de las casas. Pero ahora que había que instalar todo un sistema de cañerías era demasiado costoso tener cada cosa en un sitio, así que se optó por mezclarlo todo en un mismo lugar.

Es curioso que un dilema que preocupó a todo tipo de médicos, ingenieros y arquitectos desde principio de siglo hoy nos traiga sin cuidado. Ni siquiera distinguimos la diferencia entre el agua residual de la ducha y el lavabo (el agua gris) del agua residual del retrete (el agua negra), que bajo toda lógica deberían ser procesadas de distinta forma. Simplemente se tomó la decisión más fácil y económica y hoy seguimos creyendo que es la única posible. Pero no es cierto.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sin una actuación urgente para mejorar la gestión de los residuos domésticos –dos millones de toneladas de desechos, que contaminan 2.000 millones de toneladas de agua diariamente–, la situación sanitaria, sobre todo en los países en desarrollo, no hará más que empeorar. En estos países, el 90% de las aguas residuales se vierten directamente sin depurar. Pero es unproblema que también debería preocuparnos a nosotros.

En 2011 la Comisión Europea denunció al Gobierno español por no aplicar la directiva europea de depuración de aguas residuales urbanas. Según el Ejecutivo comunitario, al menos 39 localidades de más de 10.000 habitantes vierten sus aguas a zonas sensibles que dañan el medio ambiente.



¿Qué podemos hacer para evitar esto? ¿Aún estamos a tiempo de que los países en desarrollo adopten un mejor modelo de cuarto de baño que el nuestro?





El baño tradicional japonés, que por supuesto está separado del retrete, consiste en un gran espacio en el que puedes sentarte y lavarte tranquilamente usando sólo el agua que necesites. No sólo es más cómodo y seguro, además gasta una décima parte del agua que usamos los occidentales para ducharnos. Todo el suelo puede mojarse, porque el drenaje está situado en la zona de la ducha. Para Lloyd Alter la moraleja de esta historia es evidente: “En un mundo en el que tenemos problemas de abastecimiento de aguay hacemos fertilizantes artificiales de combustibles fósiles, es idiota y casi criminal que paguemos enormes cantidades de impuestos para usar el agua de beber para deshacernos de nuestro fertilizante personal y arrojarlo al océano”.

