Las empresas de servicios IT registran el mayor crecimiento interanual desde 2006 con un alza del 24,8% en la facturación

jueves, 18 de agosto de 2022, 13:17 h (CET) En lo que va de 2022 el crecimiento promedio de la facturación de las empresas de servicios IT se sitúa en un 17,7%, unos valores que se reducen al 15,1% descontando el efecto de la inflación, según Grupo VASS El sector de servicios TIC continúa al alza como uno de los puntales que más crece en la economía española. Y es que en el periodo mayo 2022 - mayo 2021 las empresas de servicios IT han registrado el mayor crecimiento interanual desde enero de 2006 con un incremento del 24,8% en la facturación.

Esta es una de las principales conclusiones de la última entrega del barómetro mensual TIC Monitor, elaborado conjuntamente por VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE, que destaca también el buen ritmo en la facturación en este año, que se sitúa en un aumento del 17,7%, aunque se reduce a un 15,1% de crecimiento descontando el efecto de la inflación.

"El sector TIC es uno de los más dinámicos del panorama nacional e internacional. Nos mantenemos por encima de los promedios europeos tanto en la creación de empleo como en la actividad generada. Mientras que otros sectores disminuyen sus niveles de confianza fruto del contexto económico inestable, en el sector TIC hemos vivido un primer semestre muy positivo que prevemos seguir consolidando en los próximos meses", afirma Antonio Rueda, director de VASS Research y responsable de TIC Monitor.

En la misma tendencia alcista, se encuentra la generación de empleo en las empresas de servicios TIC. El periodo mayo 2022 - mayo 2021 ha batido todas las marcas históricas con un crecimiento del 8,1%. En cuanto a 2022, el crecimiento ha sido del 7,3%, una cifra que se sitúa muy por encima del aumento del 4,9% que ha experimentado el sector servicios en este año.

Además, el 66,4% empresas prevén que se mantendrá esta dinámica de aumento de empleo en septiembre y octubre. Por el otro lado, el 33,4% pronostica un ajuste de plantillas entre las empresas de servicios TIC. Sin embargo, los ambiciosos planes de digitalización empresariales y el aumento de la demanda de profesionales con competencias digitales que ello conlleva permite ser optimista a la mayoría del sector.

Expectativas respecto a la actividad

En cuanto a la actividad profesional, el TIC Monitor de VASS Research también prevé un gran aumento. Y es que, según el indicador, el clima de negocio se duplicará en los dos próximos meses, desde los +24,4 puntos actuales hasta los +48,8. Además, por décimo mes consecutivo el indicador en España vuelve a mejorar el promedio comunitario, que se ubica en el +23,6.

"Las incertidumbres que se ciernen sobre la economía y que amenazan la recuperación vía costes, como los mayores tipos de interés o las restricciones energéticas no parecen hacer mella, por el momento, en las expectativas empresariales a corto plazo. La necesidad de apuntalar las competencias digitales va a ser una constante en los próximos años", asegura Rueda.

