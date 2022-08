Tu programa de fidelización favorito es ahora mucho mejor Seguir tu estilo es posible por menos de lo que piensas y con la garantía de satisfacción Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 17 de agosto de 2022, 10:09 h (CET) Conseguir fantásticas promociones es algo que siempre agrada y gusta, sobre todo cuando viene de una de tus webs de confianza. Y es que debes conocer el programa más innovador para hacerte con buenas oportunidades. La fidelidad en Lolitas&L tiene premio, y ahora es más sencillo que nunca conseguirlo. Si deseas estar al tanto de cómo conseguir los descuentos más atractivos y ganar muchos puntos, no lo dudes, estás en el lugar adecuado.



Conoce el programa de fidelización de Lolitas&L Ganar puntos y canjearlos es muy sencillo, lo único que debes hacer es registrarte y comenzar a acumular oportunidades de descuentos exclusivos que son un gran estímulo. Una vez que te has registrado, obtendrás puntos cada vez que compres. Y es que la web de Lolitas&L tienes todo lo que necesitas para conseguir el mejor outfit, ese estilismo que tanto va contigo y que hace que siempre estés al tanto de todas las tendencias de moda femenina.

Tu opinión es importante a la hora de conseguir puntos, y no solo vas a recibir puntos por cada compra que hagas, sino que todo lo que comentes en redes sociales es una oportunidad para conseguir puntos. Por ejemplo, dejar un tuit de Lolitas&L tiene siempre un buen bagaje de puntos para ti. Igualmente, si haces una review con foto o compartes contenido en Facebook, vas a seguir sumando. Y eso no es todo, por tu cumpleaños te regalan 100 puntos y que se sumarán a todos los que vayas acumulando. ¿Ves lo sencillo que resulta poder ir aumentando tu cuenta de puntos?

Acumular 100 puntos es un descuento de 5 euros, piensa que solamente en tu cumpleaños ya vas a tener una rebajita interesante, pero a medida que vayas comprando y compartiendo tus experiencias o seguir a la marca en redes, podrás aumentar tu saldo. Es muy sencillo poder acumular 1000 puntos, que son nada menos que 50 euros de descuento. ¿Sabes la de cosas que puedes comprar con ese dinero? Solo por compartir toda tu experiencia en tus compras y dar a conocer al resto de la comunidad tus opiniones.

Pero las ventajas no acaban aquí, ya que si recomiendas a tus amigas, tendrán 15 € de descuento en su primer pedido de 75 € o más. Pero tú consigues el equivalente a 10 €, 200 puntos, por cada referencia que hayas hecho a tus conocidas. Es así de sencillo aprovecharse del programa de fidelización de Lolitas&L. No tienes nada más que registrarte para poder conseguir y acumular puntos. Todos los puntos que tengas puedes canjearlos a la hora de realizar compras, y así llevarte todas las prendas o complementos que han llegado en esta nueva temporada a la web a un precio mucho más apetecible.

Todos los envíos y devoluciones son gratuitas a partir de 50 € de compra, es muy sencillo poder ahorrar este gasto. Además, si vas acumulando puntos, aprovecharás la oportunidad de conseguir descuentos exclusivos en todos aquellos productos que van a ser la sensación desde el momento en el que te los pongas. Suscribirse a la newsletter para estar al tanto de todas las novedades también tiene recompensa, automáticamente se le aplicará un 10 % de descuento en tus compras. ¿Ver lo sencillo que es comprar mejor por mucho menos dinero?

Pero es que en Lolitas&L no solamente vas a tener la oportunidad de comprar las prendas y complementos que más se llevan y mejor van con tu estilo. Una visita a su blog, que se actualiza de manera continua, te dará muchísimas ideas para combinar tus prendas o cómo vestir para ocasiones concretas. Todas las dudas que siempre te han surgido respecto a moda y complementos quedan resueltas en el blog.

Ahora tienes una oportunidad excelente de formar parte del club de fidelidad de Lolitas&L y conseguir unos descuentos exclusivos que siempre vienen bien. Todo lo que se cuece en moda está a un solo clic de ratón. Puedes llevarte todas esas prendas y complementos que más te gusta pagando mucho menos.

El club de fidelidad de Lolitas&L solamente tiene ventajas para ti, no permites que pasen de largo. Vestir a tu estilo es posible por menos de lo que piensas y con la garantía de satisfacción siempre.

