Páginas web, una catapulta indispensable para triunfar en los negocios

miércoles, 17 de agosto de 2022, 10:02 h (CET) Hace ya tiempo que el e-commerce se ha hecho un hueco en el mercado, cosa que no es de extrañar dada la comodidad que brinda y las muchas ventajas que ofrece tanto a proveedores como a consumidores.

No obstante, cabe señalar que para que el comercio electrónico funcione con éxito precisa de una herramienta imprescindible y sin la cual no podría triunfar de forma alguna. Hablamos de la página web.



Son muchos los motivos por los que resulta esencial disponer de una dinámica e intuitiva página web que te represente en el ciberespacio. A continuación te mostramos algunos de ellos. ¡Acompáñanos!

5 poderosas razones para incluir una página web en la vida de tu negocio Una puerta abierta al mercado mundial. Internet es sin duda el mejor trampolín con el que puede contar cualquier empresa, siendo tu web la vía más directa existente que te servirá de catapulta para poner en marcha tu negocio. Ciertamente, será la que te permita tener presencia en Google para competir y triunfar en un mundo cada vez más globalizado. No debes perder de vista que es preciso tener actualizada siempre tanto tu imagen corporativa como tu página web, pues constituyen la cara visible de tu marca. El GPS más eficaz. Con una página web renovada, podrás disfrutar del mejor posicionamiento SEO para que te encuentren fácilmente. Flexibilidad de horarios. Tener una página siempre disponible y dispuesta las 24 horas del día, durante todo el año, incluidos domingos y fiestas de guardar, optimiza el contacto con el cliente al mismo tiempo que infunde seguridad y confianza. La mejor campaña de marketing. Con un sitio web lograrás publicitar tu negocio día a día, sin apenas gastos y sin límites geográficos. Llegarás a cualquier rinconcito del planeta. ¡Derribando fronteras! Una gran herramienta de fidelización. Con solo aplicar unas sencillas técnicas de marketing online además de fidelizar a tus clientes habituales, conseguirás atraer muchos más adeptos hacia tus filas.

Como puedes observar, es mucho lo que una buena web puede hacer por tu marca. Eso sí para que funcione adecuadamente, resulta necesario que integre una serie de elementos. Para que te vayas haciendo una idea te mostramos a continuación los más importantes. ¡Ve tomando nota!

4 indispensables que no deben faltar nunca en tu web Tanto si acabas de debutar en tu negocio online como si ya eres un veterano experto en estas lides, NUNCA podrás prescindir de una serie de recursos muy beneficiosos para la salud de tu web.

Para empezar, procura hacer tu página en una versión responsive, que se adapte a todos los dispositivos y mantenga un fluído tráfico. Otro imprescindible para que tu marca suba como la espuma es utilizar las redes sociales. Reservar un sitio de honor para estos canales es una muy buena idea. ¡Intenta tenerlos abiertos para la clientela en todo momento! En cuanto al blog. Decirte que es una infalible y potente herramienta de comunicación. Y por supuesto no te olvides del FAQ, el apartado de preguntas y respuestas frecuentes será un gran aliado y una extraordinaria herramienta de información que vestirá tu negocio de una gran transparencia y que sabrán agradecerte los consumidores comprando en tu web.

Eso sí, a la hora de decidirte a crear tu sitio, desde aquí te recomendamos que solicites el asesoramiento de un experto equipo de profesionales como los que encontrarás en Siglo Veinti2, una empresa de diseño web online segura y confiable, con presencia en Asturias, que cuenta con una extensa trayectoria profesional en el sector y que te brinda las mayores facilidades para tener tu página web y dar a conocer tu negocio al mundo ajustándose a tus necesidades, o renovar la imagen de tu antigua página a un precio muy interesante y perfectamente adaptado a todos los bolsillos.

Todo su equipo de desarrollo web se pondrá manos a la obra para desarrollar las características de tu proyecto, con un diseño a tu medida, totalmente único y personalizado. ¡Para que no te falte de nada!

Tú solo tendrás que indicar lo que deseas y ellos harán el resto. ¡Así de fácil!

