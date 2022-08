¿Cómo organizar un viaje de última hora?

La planificación de un viaje es una tarea que a ciertas personas les divierte y a otras les estresa. No importa cuál sea tu caso, estarás de acuerdo en que es una parte fundamental de tus vacaciones. Mirar alojamientos, reservar transportes con tiempo, coger entradas y excursiones y no dejar la maleta para último momento son algunas de las cosas que solemos escuchar. Pero... ¿qué sucede si quieres aprovechar una oferta de último momento o si recibes una propuesta tentadora con poca antelación?

Bueno, no tienes que preocuparte. Organizar un viaje de última hora es posible. Eso sí, si bien ya puedes salir a explorar el mundo, los casos de COVID-19 aún persisten, por lo que te recomiendo contar con alguno de los mejores seguros de viaje para estar protegido.



A continuación, te dejo algunos consejos para organizar un viaje de última hora y disfrutar al máximo.

1. Elige un destino realista Para un viaje de último momento, existen algunos destinos que no resultan factibles. Algunos países requieren visados o vacunas para entrar al país y, en el caso de no tenerlos con anterioridad, no tendrás tiempo suficiente para ello. Te recomiendo seleccionar aquellos destinos más cercanos a donde te encuentres, así evitarás pagar una fortuna por el billete de avión. Además, puedes tener en cuenta ciertos destinos con un costo de vida no demasiado alto, donde las decisiones de último momento no te costarán tanto dinero.

2. Sé flexible Un viaje a último momento requiere prepararse para lo inesperado y salir de nuestra zona de confort. Es posible que tu fila del avión favorita ya no esté disponible, o aquella habitación de hotel con las comodidades a tu gusto esté ya reservada para otro huésped. Ábrete a nuevas opciones y alternativas y trata de olvidarte de aquellos privilegios.

Además, ten en cuenta que esto mismo ocurre con las grandes atracciones turísticas de algunas ciudades. Comprueba primero si aquel mirador tiene entradas disponibles en la fecha que piensas visitarlo, o si aquel museo famoso mundialmente aun dispone de visitas guiadas. Esto puede ser un motivo para escoger algunos destinos en los que no habías pensando antes.

3. Aprovecha promociones de última hora Si ya te decidiste a realizar un viaje o escapada de último minuto, es posible que puedas encontrar alguna oferta en aerolíneas u hoteles con precios reducidos. Si aún no has escogido tu destino, las ofertas pueden incluso ayudarte a decidir. ¡No te las pierdas!

4. Ten en cuenta los roadtrip Un viaje por la carretera puede ser una opción ideal para aquellos que deseen realizar un viaje de último momento. Un roadtrip te dará toda la flexibilidad que requiere viajar con poco tiempo de organización, ya que no deberás reservar ningún ticket de avión ni alojamientos. Justamente, la magia está en la improvisación y en ir decidiendo sobre la marcha dónde parar, dónde y cuánto tiempo quedarte.

5. Contrata tu seguro de viaje Como te mencioné anteriormente, te aconsejo que reserves tu seguro de viaje. Hoy más que nunca, es importante que estés cubierto en caso de enfermedad o accidente durante el viaje. Algunos seguros incluso incluyen la prueba del COVID si presentas síntomas una vez iniciado tu viaje, y el tratamiento y la cuarentena en hotel en caso de ser positivo.

6. Lleva contigo las mejores tarjetas Por último, si te decides a viajar a un destino con moneda local distinta al Euro, te recomiendo llevar alguna de las mejores tarjetas para viajar. La ventaja de usarlas es que no cobran comisión por el cambio de divisa, por lo que estarás ahorrando alrededor de un 3% por cada compra que realices durante el viaje, o inclusive cuando saques dinero de algún cajero. Si aún no tienes ninguna de ellas y las necesitas para tu viaje de última hora, no te preocupes. Muchas de ellas tienen tarjetas virtuales que te permitirán usarlas desde el primer momento que las contrates.

Espero que disfrutes de tus vacaciones de último momento. Y es que nunca es tarde para descansar y conocer nuevos destinos. Y claro, no te olvides de tu cámara para sacar las mejores fotografías de estas aventuras last minute. ¡Que tengas buen viaje!