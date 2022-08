Beneficios del curso de preparación al Marlins Test Emprendedores de Hoy

La industria naval es un ámbito muy exigente, donde los profesionales necesitan certificados que acrediten sus habilidades en este ámbito para poder trabajar y operar de forma regular como tripulantes de botes, navíos y embarcaciones de diferentes tipos.

Uno de los más importantes es el examen Marlins, un test que evalúa los conocimientos y nivel de inglés del aspirante en relación con el oficio naval. Este certificado representa muchas salidas laborales en esta industria, como señala The Mariner Academy, una excelente opción para preparar este examen.

Herramientas formativas especializadas para aprobar el Marlins Test The Mariner Academy cuenta con varios cursos formativos enfocados en superar el Marlins Test. Entre estas herramientas, destacan sus exámenes gratuitos, como, por ejemplo, la prueba de nivel de inglés del usuario o la simulación del Marlins Test. Sin embargo, su producto más destacado es el curso completo de preparación para este examen, diseñado por Alex Bell, experta en la enseñanza de inglés para el sector marítimo.

Este proceso formativo ofrece una enseñanza de los contenidos relacionados con esta evaluación e incluye 13 exámenes previos de simulacro. 10 de ellos son escritos, mientras que los otros tres se enfocan en la prueba oral e incluyen pautas y correcciones personalizadas para cada participante. Esto permite a sus estudiantes a conseguir una aprobación del examen oficial con puntuaciones por encima del 85 %, mediante una experiencia formativa sencilla y adaptable, parecida a la preparación para un examen de conducir.

Un certificado que abre puertas en la industria naval El Marlins Test es un examen con mucha importancia en el ámbito marítimo, no solo porque certifica las capacidades necesarias para trabajar en una industria tan exigente, sino también por todas las posibilidades laborales que ofrece el certificado. Entre los países que exigen su obtención para trabajar en la industria marítima, se encuentran Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos o Canadá, entre otros. El sueldo de un especialista técnico en las empresas más destacadas de este sector supera los 120.000 dólares anuales.

El objetivo de esta escuela es abrir una puerta hacia estos beneficios para las personas que quieren llegar a lo más alto en la industria naval. Por eso, ofrece varias herramientas complementarias a su curso especializado. Entre ellas, se incluye, además de sus test de simulación, un gran conjunto de vídeos didácticos a través del canal en YouTube de Alex Bell, The Mariner. En este espacio virtual, esta experta en inglés marítimo comparte las mejores pautas, consejos y contenidos para ayudar a los aspirantes a obtener el porcentaje necesario para aprobar esta evaluación.



