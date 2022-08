¿Cuáles son los deportes más practicados en España? La implantación de un estilo vida saludable ha hecho que muchas personas se dediquen a practicar deporte Redacción

martes, 16 de agosto de 2022, 12:44 h (CET) El deporte es una de las actividades que más se practican en el tiempo libre. La implantación de un estilo vida saludable ha hecho que muchas personas se dediquen a practicar deporte para conseguir un estilo de vida pleno y sentirse totalmente realizados.



Si quieres saber cuáles son los deportes de más éxitoen nuestro país y cuáles son los que más practican o más licencias tienen, no te preocupes porque, a continuación, vamos a ofrecerte una lista con las disciplinas deportivas favoritas por los españoles a la hora de practicar deporte en sus momentos libres. Fútbol Este es el deporte estrella en todo el mundo y en España no iba a ser menos. En la prensa deportiva, por ejemplo, las noticias sobre fútbol acaparan casi todos los titulares (o gran parte de ellos). Tal y como indica la memoria de Licencias y Clubes de deportes federados, en nuestro país existen 874 mil 093 licencias de fútbol, las cuales se reparten en 21 mil 649 clubes. Estas cifras representan el 26,6 por ciento de las licencias deportivas (de cualquier tipo) existentes en España.

Baloncesto

De este deporte, en España existen, concretamente, 354 mil 949 licencias de baloncesto, las cuales están repartidas entre 3 mil 843 clubes. Son muchos los clubes y jugadores de baloncesto que ya se han convertido en toda una institución en el país.

Golf

El tercero de los deportes más populares en España es el golf, el cual se ha convertido ya en uno de los deportes más practicados por los españoles. En nuestro país, existen, en concreto, 283 mil 849 federados repartidos en 600 clubes. Madrid es la Comunidad Autónoma con mayor número de federados, concentrando el 30,5% de las licencias, seguida de Andalucía y Cataluña.

Montañismo y escalada

Aunque el Consejo Superior de Deporte no diferencia entre ambas practicas deportivas y las engloba en la misma categoría; en total, acaparan 188 mil 292 licencias en total, repartidos por 2 mil 2263 clubes deportivos dedicados a esta disciplina. El auge de este deporte en España se debe a que es el segundo país más montañoso de Europa, contando, por tanto, con un relieve perfecto para la escalada. Esto ha hecho que España se haya convertido, a nivel mundial, en un destino perfecto para la escalada. Judo Es el favorito, entre las artes marciales, para los españoles. En total, cuenta con 104.340 licencias repartidas en 1.001 clubes. En nuestro país, uno de los primeros clubes fue el que creó el maestro peruano Alfredo Bartolomé, fundado en los años 50. El club se llamó Bushidokwai, inaugurado en Madrid. Balonmano



En España, en estos momentos, existen 2 mil 249 licencias de balonmano para 875 clubes repartidos por todo el país. En España, se dio a conocer el balonmano a once, como derivado del fútbol. Después se fue etiquetando en el balonmano a siete en salas cubiertas. Los orígenes del balonmano en España se sitúan en las esferas militares y la primera normativa del deporte se deriva al año 1949. Tenis Cada vez son más los españoles que se dedican a practicar el tenis y el auge de tenistas como Rafa Nadal ha hecho que el interés en este deporte crezca cada vez más. En España, en la actualidad, existen 85.668 licencias para 1.278 clubes de tenis. Atletismo

Lo relacionado con el running está muy de moda. Esto se refleja en los datos ya que, hoy en día, hay 65.292 licencias federativas de atletismo y 1.359 clubes de este deporte. Valencia es, por ejemplo, la ciudad española con más corredores, seguida de Barcelona y Zaragoza. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

