Consejos para una reforma exitosa, por JAV Construcciones y rehabilitaciones Comunicae

viernes, 12 de agosto de 2022, 14:15 h (CET) Desde el inventario, el calendario, la elección de los materiales y elegir la empresa de reformas integrales, en este artículo se muestran 10 consejos inteligentes para el éxito de una reforma Lo primero que hay que saber sobre los trabajos de reformas integrales es cómo llevarlos a cabo. Sin embargo, siguiendo unas sencillas reglas, el riesgo de decepción es limitado.

Estos 10 sencillos consejos le ayudarán a evitar muchos obstáculos en las próximas reformas del hogar:

Establecer un inventario

Para saber en qué centrarse, es necesario hacer un balance de las intervenciones de reformas que hay que realizar.

En una casa, algunos elementos pueden deteriorarse gradualmente o dejar de cumplir las normativas de seguridad. Al no hacer nada, la propiedad puede perder su valor gradualmente. Este es el caso, por ejemplo, si la madera de los armarios de la cocina está atacada por las termitas o si se tiene una instalación eléctrica antigua.

Para ayudarle a elaborar un inventario preciso de los trabajos que hay que realizar en un futuro próximo y a priorizarlos, es importante recurrir a una empresa de reformas integrales especializada en lo que respecta a los trabajos de aislamiento y de diseño para hacer recomendaciones sobre las reformas a realizar.

Elaborar un calendario

Para estar seguro del éxito de sus obras, es necesario establecer y seguir un calendario preciso elaborado con la empresa de reformas integrales.

Las reformas deben realizarse en un determinado predeterminado por razones prácticas. Por ejemplo, las ventanas y el aislamiento deben realizarse antes que instalar la caldera. De este modo, se dimensionará teniendo en cuenta las necesidades energéticas reducidas y no las anteriores a la reforma.

Hay que tener en cuenta que, incluso cuando la reforma afecta a una sola habitación, hay que seguir un calendario. Por ejemplo, si se va a reformar la cocina, los trabajos destructivos, como la fontanería y la electricidad, deben realizarse antes de alicatar e instalar el mobiliario.

Planificar el presupuesto

El presupuesto debe establecerse sin omitir ninguna partida y dejando un pequeño margen. No hay nada más desalentador que vivir en una obra perpetua por falta de dinero para terminarla. Pero las reformas aportan un verdadero bienestar y un valor añadido si se revende la vivienda o el piso. Por lo tanto, los esfuerzos financieros suelen ser recompensados.

Permisos y autorizaciones administrativas

El éxito de las reformas implica también el cumplimiento de la legislación vigente sobre las obras realizadas. Por ejemplo, para una ampliación de más de 150 m², un arquitecto debe presentar un permiso de construcción.

En el caso de determinadas obras de reforma de gran envergadura y dependiendo del ayuntamiento, también hay que presentar una declaración previa. El ayuntamiento de su municipio podrá informarle sobre este punto.

Pensar en las necesidades de la familia

Para reformar de forma sostenible, hay que pensar en las necesidades actuales y futuras de la familia. Por ejemplo, tener una sola habitación para los niños probablemente se convierta en un problema, o no sea muy adecuado, cuando sean adolescentes.

Cuando se habla de reformar un baño, instalar una ducha a ras de suelo es una buena idea. Hay que tener en cuenta que los baños y la cocina, la funcionalidad es primordial. Anticipa las necesidades para un hogar más confortable.

Medir los deseos decorativos

Una reforma exitosa es aquella que se ajusta a los gustos de los ocupantes. Moderno, cálido, puro, tradicional, industrial, todos los ambientes están por supuesto permitidos.

Sin embargo, todo depende del objetivo final. Si se tiene previsto vender a corto o medio plazo la propiedad, una elección demasiado personal puede desanimar a los futuros compradores.

Elegir calidad

La elección del bajo coste no siempre es rentable cuando se trata de una reforma con éxito. Optar por materiales sólidos y de calidad, aunque signifique escalonar el trabajo en el tiempo, le ahorrará dinero a largo plazo.

Del mismo modo, reformar la vivienda es una oportunidad para pensar en el ahorro de energía. Elegir equipos que consuman menos energía y que utilicen tecnologías que se sabe que son estables. Es una ecuación ganadora tanto para el bolsillo como para el medio ambiente.

Elegir una empresa de reformas integrales profesional

La clave del éxito de las reformas integrales es encontrar una empresa de calidad al que se pueda confiar el trabajo.

El boca a boca y la búsqueda en Internet siguen siendo buenas formas de elegir una empresa de reformas.

En todos los casos, hay que tener cuidado con las obligaciones legales. Para reformar una vivienda, estos profesionales deben tener un seguro de responsabilidad civil.

Supervisión de la obra

Otra etapa esencial de las reformas es el seguimiento de la obra. Por supuesto, lo puede realizar por su propia cuenta.

Sin embargo, esta opción puede convertirse rápidamente en un verdadero quebradero de cabeza si varias empresas participan en las obras.

La solución ideal es recurrir a los servicios de un arquitecto. De lo contrario, contratar a una empresa general o a un especialista, como un diseñador de cocinas o un contratista de impermeabilización de baños, facilitará la coordinación del trabajo y garantizará que la reforma se desarrolle sin problemas.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El sentido de los sueños dice mucho de la personalidad. Descubrirlo en Neonírico Consejos para una reforma exitosa, por JAV Construcciones y rehabilitaciones 8 nuevas tendencias en decoración de interiores, por DECORACIÓN Y REFORMAS Consejos para contratar una empresa de limpieza profesional, por JOCORDAN ¿Qué es la maderoterapia y cuáles son sus beneficios?, por REMBRANDT