Sánchez rechaza bajar el IRPF y descarta el "plan Feijóo" El líder de los populares le propuso a Sánchez utilizar parte de los fondos europeos para llevar a cabo deducciones fiscales para los ciudadanos, como ha hecho Alemania Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 12 de agosto de 2022, 10:51 h (CET) Feijóo señaló que el Ejecutivo "lleva decenas de subidas de impuestos en cuatro años" y ha recaudado "más de 16.500 millones más a causa de la inflación solo este año". "Es necesario bajar impuestos y deflactar IRPF a rentas medias y bajas".

En esta línea se ha pronunciado también la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha destacado que el Gobierno alemán ha anunciado "una bajada de impuestos de 10.000 millones para combatir la inflación", mientras en España, Pedro Sánchez "se niega a deflactar el IRPF y sigue aumentando el número de asesores y enchufados".

"Los sacrificios para los demás, que él ya se ha quitado la corbata", ha criticado la líder de la formación naranja en redes sociales, en referencia al gesto del jefe del Ejecutivo de quitarse la corbata para ahorrar energía.

El ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, ha anunciado este miércoles un paquete de medidas fiscales de hasta 10.000 millones de euros para compensar el impacto de la elevada inflación sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos, incluyendo rebajas de impuestos y un incremento de las ayudas a las familias.

En la presentación de la Ley de Compensación de la Inflación, el ministro alemán ha explicado que la medida pretende ajustar el impacto fiscal que la inflación representa para unos 48 millones de ciudadanos con el fin de evitar cargas adicionales, además de contemplar medidas de apoyo específicas para las familias.

"El Estado no debe enriquecerse con la inflación a expensas de los ciudadanos", ha subrayado, añadiendo que podrán beneficiarse de las medidas unos 48 millones de contribuyentes, aunque aquellos ciudadanos con ingresos particularmente altos están deliberadamente excluidos. De este modo, se eleva el umbral mínimo de ingresos para tener que presentar la declaración de impuestos a 10.347 euros en 2022 desde los 9.984 euros, con la previsión de aumentar este limite a 10.632 euros en 2023 y hasta los 10.932 euros en 2024.

Por el contrario, se aplicará un gravamen del 42% a aquellos con ingresos a partir de 58.597 euros en 2022 y del 45% a partir de los 277.826 euros, mientras que el próximo año serán aplicables a partir de los 61.972 euros y 277.826 euros, respectivamente, mientras que para 2024 se aplicará el 42% a partir de 63.515 euros y el 45% desde los 277.826 euros.

De su lado, el paquete de medidas contempla también el incremento gradual de la asignación por hijo para cada padre en un total de 264 euros entre 2022 y 2024, hasta alcanzar los 2.994 euros el 1 de enero de 2024.

El acuerdo ya se preveía difícil tras la primera propuesta del presidente -en el que se omitía cualquier mención a la reducción del IRPF- y que, además, no trasladó previamente al líder popular. Una actitud que molestó al equipo de Feijóo. El escenario nos lleva al pesimismo, ya que en materia económica parece que existe el mismo acuerdo que tuvo Sánchez con su predecesor. Por lo que todo empuja a pensar que, pese a los pactos alcanzados, el Plan de Choque del Gobierno no parece que vaya a contar con el sí de los populares.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Sánchez rechaza bajar el IRPF y descarta el "plan Feijóo" El líder de los populares le propuso a Sánchez utilizar parte de los fondos europeos para llevar a cabo deducciones fiscales para los ciudadanos, como ha hecho Alemania Una línea de defensa en una carretera en Pedro Bernardo (Ávila) mejora las condiciones del control del frente Responsable de extinción apunta que si la situación sigue así, no habría riesgo para los núcleos urbanos, aunque "es muy aventurado" Adif restablece la circulación en la Línea de Alta Velocidad entre Camp de Tarragona, Barcelona-Sants y Figueres-Vilafant El tráfico sufrirá aún algunas restricciones en el entorno de L’Arboç ​AECC denuncia a la empresa de la hermana de Feijóo Falta de profesionalidad e imparcialidad de los miembros, condiciones precarias y trato pésimo recibido por los menores ​La consellera de Igualdad pide "mantener la calma" ante el aumento de pinchazos en discotecas de Cataluña Hasta este viernes, los Mossos d'Esquadra han recibido 17 denuncias por pinchazos en discotecas de Lloret de Mar (Girona) y Barcelona