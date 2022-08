Activar la abundancia y despertar el poder personal con The Abundance Babe Emprendedores de Hoy

jueves, 11 de agosto de 2022, 18:15 h (CET)

Según algunas corrientes que se desarrollan en el ámbito del coaching y la autoayuda, tanto el dinero como la abundancia pueden ser entendidos como energías que se pueden activar para vivir mejor. Dentro de esta concepción, cuando una persona es capaz de despertar su poder personal interior, puede atraer más a riqueza y elevar su nivel de vida, despreocupándose de las facturas y gozando de mejores experiencias, tranquilidad e incluso seguridad.

En este sentido, la experta en coaching, espiritualidad y poder personal Amp Cardozo, o simplemente Amp, ofrece distintos cursos y formaciones sobre estos temas a través de su plataforma The Abundance Babe. El objetivo de esta iniciativa es que cada persona pueda aprovechar el poder de la mente subconsciente para despertar su potencial interior.

El coaching en abundancia es un método vanguardista creado en Estados Unidos A lo largo de su carrera, Amp Cardozo ha creado distintos cursos, que hoy están disponibles en The Abundance Babe de manera online, sobre la relación entre la abundancia, el dinero y la espiritualidad. Y también sobre poder personal, una temática que se vincula directamente con la autoestima y el amor propio.

Esta coach experta en ayudar a desbloquear la energía del dinero en la vida, trabaja en estas formaciones, que hoy son tendencia, desde 2019. Mediante las mismas, aborda la abundancia en conjunto con el desarrollo personal y la espiritualidad. Su educación en Estados Unidos le ha servido para mantenerse a la vanguardia y traer al habla hispana las técnicas más avanzadas de desarrollo personal en relación con la transformación y evolución de la persona desde su propia mente subconsciente.

Una de las opciones disponibles en The Abundance Babe es una masterclass sobre la abundancia, que sirve para entender al dinero y su energía. Esta clase está dirigida a quienes están interesados en conocer un método distinto para atraer riqueza. Según Amp Cardozo, el factor clave para atraer más dinero es alinearse con el poder personal y reprogramar la mente subconsciente como si de un ordenador se tratara. A su vez, para ser exitosa y alcanzar su máximo potencial, una persona debe unir el desarrollo personal con la espiritualidad.

Un curso para desbloquear la mente subconsciente Otro de los cursos que ofrece en The Abundance Babe trata sobre la Manifestación por Ley de Atracción, que tiene una duración de 4 semanas. Esta formación apunta a que quienes la realizan puedan eliminar todos los bloqueos subconscientes que les impiden vivir una vida soñada, ganando claridad y confianza en sí mismos en el camino. Algunos de los temas que se abordan son los principios de la energía, las leyes universales y la reprogramación de la mente subconsciente.

La modalidad de este curso es práctica e incluye una explicación paso a paso de las herramientas necesarias para lograr una transformación vital impulsada desde el interior. De esta manera, es posible observar cambios en distintos ámbitos de la vida como la pareja, el cuerpo y la situación económica.

Por medio de los cursos que ofrece la plataforma The Abundance Babe es posible alcanzar un mayor nivel de poder personal para lograr transformaciones positivas en la vida de una persona.



