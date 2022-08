Rebeca Cortez y la huella de la literatura femenina Solo después de que las mujeres comienzan a sentirse en esta tierra como en su casa se ve aparecer una Rosa Luxemburgo, una Madame Curie. Albert Hernández

miércoles, 10 de agosto de 2022, 09:04 h (CET) Es una frase fascinante sobre la retroalimentaciónde la consciencia femenina acerca de las fortalezas inmensas que poseemos.Y es que,por muchos años, el mundo literario estuvo dominado principalmente por hombres, pues como bien sabemos, el papel de la mujer quedaba relegado a las tareas del hogar, lo que la mantenía alejada de poderosas herramientas de expresión y educación como la literatura y los libros.

No obstante, hoy en día sabemos que fueron muchas las mujeres que, bajo el nombre Anónimo, se atrevieron a publicar libros, poemas y ensayos que ofrecían al mundo una perspectiva nueva y fresca.

Amantine Aurore Dupin, quien fue pareja del pianista polaco Fréderic Chopin, es un ejemplo claro de ello. En sus libros firmaba como George Sand, bajo ese seudónimodolorosa y valientemente escudósus sueños una mujer de fuerte carácter, una mujer que en una época marcadas de normas sociales se atrevía a vestir con ropa de hombre y que no renegó de la literatura, pese a que no fuera “cosa de mujeres”.

Con las calles de París como contexto, no fue tan solo escritora, sino que fue periodista y revolucionaria, en el bando de la Asamblea de Versalles, logrando así que su primera novela vierala luzbajo su nombre legal;Amantine Aurore DupinpublicóIndiana (su obra más famosa, publicada en 1832), fue una autora muy prolífica y una voz muy destacada en su época.

Si bien es cierto que aún en la actualidad siguen publicando el doble de hombres que, de mujeres, son muchas las voces femeninas de las que hemos podido disfrutar a lo largo de las últimas décadas y, por supuesto, de las que seguimos disfrutando hoy en día.

Para rendir homenaje a todas estas escritoras y pensadoras, y para animar a futuras generaciones, les contaré parte de la trayectoria de una mujer valiente que no está lejos de parecerse a Amantine, con una seguridad indescriptible y sin temor a nada, sigue desafiando las normas sociales para convertirse en una referencia de la Literatura y el teatro.

Rebeca Elizabeth Cortez Herrera, cocida como RECH, nació el 1 de mayo de 1991 en Managua, Nicaragua.Hija de madre matagalpina y padre caraceño, ambos padres se enamoraron en la capital en donde procrearon 4 hijas. Rebeca es la mayor de esa relación. De pequeña solía ser bastante tímida, pero el arte poco a poco fue sumando a su seguridad y fue logrando el positivismo,haciendo que todo cambiará para ella.



Inició su camino en el escenario realizando pequeños socio-dramas en la escuela, bailando folklor y declamando poesía. Cortez inició a escribir poemas o los que ella llamaba “pensamientos”, a los 13 años de edad y a tomar el teatro como pasión durante sus estudios universitarios.

Es licenciada en Filología y Comunicación, también realizó un curso de agroecología en el Salvador, ha sido voluntaria en movimientos ambientalistas como el “Guardabarranco” y “Misión Bosawás” y es emprendedora y fabricante de accesorios y joyerías artesanales.

Actualmente se dedica a las tablas, labora para la compañía de teatro TASBANICA, de la Asociación de Promotores de la Cultura (APC), es parte de la agrupación teatral “Teatro estudio de Nicaragua”, además de dedicarse a la literatura, escribiendo poemas, cuentos y ensayos, los cuales firma bajo el seudónimo RECH o R. Elizabeth Cortez. Es fundadora del Movimiento literario “Poetas de los 4 elementos” y miembro de la Fundación Poetas en órbitas”. Los temas principales que retoma en sus escritos son: Lo ambiental, Dios, el amor, el desamor y las injusticias.

Su decisión de dedicarse al arte ha sido su mejor meta cumplida.Día a día se le puede ver en el escenario reafirmando que no hay nada imposible, pero eso sí, los sueños no se cumplen solos, hay que esforzarse e ir por ellos contra viento y marea.

Rebeca ha sido partícipede recitales importantes en la capital de Nicaragua,dando a conocer así sus letras y en otros espacios, su pasión por el teatro.

En este 2022 obtuvo el primer lugar en el Festival de cuentos de la Escuela Nacional de Teatro Pilar Aguirre, donde mostró su trabajo titulado “Mi viejo Libro “, que se ha llevado al escenario en varias ocasiones.

Concluyo así, que la literatura femenina va abriéndose caminos cada vez y con mayor fuerza.

