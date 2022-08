GPASEABOTS realiza tareas de exploración marina en Palamós para el proyecto PORTS4ALL Comunicae

lunes, 8 de agosto de 2022, 12:00 h (CET) GPASEABOTS está llevando a cabo operaciones de prospección en el puerto deportivo de Palamós (Girona), investigaciones que forman parte del proyecto PORTS4ALL. GPASEABOTS, empresa del grupo GPAINNOVA especializada en tareas de exploración, preservación y recuperación del medio marino, está llevando a cabo operaciones de prospección en el puerto deportivo Marina de Palamós (Girona). Las investigaciones, que se extenderán hasta agosto de este año, forman parte de PORTS4ALL, proyecto que tiene como objetivo principal restaurar los ecosistemas marinos de infraestructuras portuarias, mejorando su sostenibilidad mediante herramientas digitales en el marco de la industria conectada 4.0.

La iniciativa está integrada por un consorcio formado por Aldasa Sistemas, empresa especializada en análisis ambiental; Seastainable Ventures, firma centrada en el desarrollo sostenible; Eurecat-Centro Tecnológico de Catalunya, el Clúster Catalán del Agua o Catalan Water Partnership (CWP) y GPASEABOTS.



Obtención de datos con un dron de superficie

Para efectuar las operaciones, GPASEABOTS, emplea su SB 100 PRO, el USV (Unmanned Surface Vehicle o vehículo de superficie no tripulado) ultracompacto más versátil del mercado. El dispositivo ha sido diseñado específicamente para trabajar en entornos con conectividad 4G. Se trata de una plataforma multifunción preparada para incorporar instrumental diverso y, dependiendo del mismo, desempañar tareas relacionadas con la hidrografía, el análisis de agua, la inspección de amarres, la investigación científica, las labores de vigilancia y salvamento y la limpieza de aguas. Estos vehículos están preparados para acceder a áreas y lugares restringidos que pueden ser de difícil navegación o bien resultar peligrosos para las personas.

La labor del dron acuático está relacionada con la instalación de sistemas de regeneración marina conocidos como BioBoosting Systems (BBS). Estos se han desarrollado con impresión 3D, materiales propios del coral que mimetizan la naturaleza y facilitan la recuperación de fauna y flora marina en entornos degradados por la actividad antropogénica. Para evaluar el crecimiento de flora y la atracción de especies marinas, el SB 100 PRO de GPASEABOTS, dotado de una sonda multihaz, estudia diversos parámetros de interés. El dispositivo permite recoger todos estos datos y enviarlos a la nube. Estos no solo sirven para hacer un seguimiento de las condiciones en torno a las estructuras BBS, sino también para crear sensores virtuales que monitorizarán la biodiversidad y la capacidad de secuestro de carbono en lucha contra el cambio climático.

Predicción de las condiciones atmosféricas

Por otra parte, a partir de datos históricos de las precipitaciones, el proyecto PORTS4ALL también están investigando sistemas avanzados de inteligencia artificial (machine learning) que permitirán predecir vertidos de la red de alcantarillado en las inmediaciones del puerto, lo que podría tener un impacto negativo en las aguas de la zona. En una situación de emergencia climática, donde las lluvias torrenciales son cada vez más habituales y dañinas, las herramientas de predicción se vuelven indispensables para anticiparse a las consecuencias de estos episodios.

El proyecto, que ha recibido financiación por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo mediante la convocatoria de AEIs y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene previsto finalizar el próximo mes de agosto.



Sobre GPASEABOTS

Fundada en Barcelona en mayo de 2019 como spin-off de la empresa tecnológica GPAINNOVA, GPASEABOTS centra su actividad en el desarrollo de soluciones basadas en ingeniería naval. Su catálogo incluye soluciones para el estudio, conservación y restauración del medio marino, tales como drones.

Actualmente, GPSASEABOTS participa en proyectos centrados en la integración sociolaboral y especies amenazadas y en peligro de extinción, como la posidonia oceánica. Entre 2020 y 2021, la compañía instaló más de doscientas boyas en diversas playas de Cataluña y el norte de Castellón para estudiar su estado y contribuir así a preservar la costa mediterránea.

La empresa recibió el galardón a la Sostenibilidad en los Premios Fuera de Serie de Diseño e Innovación 2019, impulsados por Unidad Editorial, y el segundo premio del Nautic Tech International Investment Forum en 2019.

Para más información:

GPASEABOTS

C/ Maracaibo, 1, naves 2-6.08030 Barcelona

www.gpaseabots.com

www.gpainnova.com

info@gpaseabots.com

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.