“Carne y Arena'', el cortometraje sobre la inmigración llega a España El espectador sentirá los encierros y arrestos y las interminables caravanas por el desierto Mariví Peris Sastre

viernes, 5 de agosto de 2022, 12:29 h (CET)



El revolucionario corto “Carne y Arena” (Virtualmente presente, físicamente invisible) del premiado director Alejandro González Iñárritu llega a España. Esta vez los amantes del cine podrán vivir, en carne propia, el drama de miles de inmigrantes en su intento de cruzar la frontera hacia Estados Unidos.



Gracias a la tecnología inmersiva de la realidad virtual, el cinéfilo dejará su cómoda butaca, se quitará los zapatos y se pondrá los implementos necesarios para correr, sudar y sufrir las persecuciones, encierros y angustia que hay detrás del ansiado sueño americano. El destino elegido fue la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela. La instalación estará disponible hasta el 18 de septiembre. Experiencia La propuesta será un desafío a los sentidos del espectador, quien podrá recrear durante quince minutos el escenario de terror que afronta un inmigrante al dejar a su familia por aventurarse hacia una tierra desconocida. Sonidos de helicópteros y ladridos, encierros y arrestos y las interminables caravanas por el desierto, son solo una parte de esta experiencia que no es apta para todo público. “Carne y Arena marcó el inicio para una nueva experiencia narrativa en el cine. En este cortometraje, el espectador y el protagonista se fusionan para crear múltiples percepciones. Fue luego de su estreno en el Festival de Cine de Cannes en 2017 que el cortometraje ganó un premio Óscar especial por su logro sobresaliente. Esto no ocurría desde Toy Story en 1996”, indicaron desde Latenightstreaming.com.

Advertencia El galardonado director mexicano define la puesta en escena como “todo lo que no es cine”, porque se trata de una experiencia sensorial y activa sobre un drama humano que nos hará reflexionar de forma particular.

González recuerda que el proyecto empezó en 2012 en sociedad con el director de fotografía Emmanuel Lubezki, con la idea de poner a la gente en los zapatos de los migrantes. El corto genera tal nivel de impacto que existen restricciones de ingreso por temas de edad y salud. No está permitido el ingreso de menores de 14 años, ni tampoco de personas que padezcan de problemas cardiacos y claustrofobia.

Además, los participantes deben tener un buen estado físico para correr con pies descalzos y no tener sensibilidad a las luces intermitentes de la puesta en escena. Por último, el participante debe ingresar solo y recordar que, en ciertos tramos del recorrido, puede experimentar condiciones extremas de temperatura y humedad.

