Arcane, la premiada serie de Riot Games y Fortiche Production, descubre sus secretos este verano con el lanzamiento de "Bridging the Rift", una serie documental de cinco capítulos que se puede ver gratis en YouTube. Riot Games estrena "Bridging the Rift", una serie documental que repasa el proceso de creación de la emblemática serie animada del pasado otoño, Arcane, basada en el exitoso juego, League of Legends. A través de cinco episodios, que se podrán ver de forma gratuita en el canal de YouTube de League of Legends todos los jueves a las 17:00 (hora peninsular española), los seguidores podrán conocer más detalles detrás de las cámaras de la serie. Riot Games y Fortiche contarán la historia de Arcane desde su nacimiento hasta su lanzamiento mundial.



Bridging the Rift - Trailer



Los cocreadores de Arcane, Alex Yee y Christian Linke, junto al equipo involucrado en la ideación, realización animación, música... así como los responsables en Riot Games, repasan en esta serie de vídeos el proceso creativo de Arcane, una serie que era un enorme desafío para la desarrolladora. "Se han dado suficientes casos en los que los fans de un videojuego han pedido una serie o película durante varios años y termina siendo horrible", comenta en el tráiler del documental Christian Linke.



Coproducida por Riot Games y el estudio de animación francés, Fortiche Production, Arcane pronto llegó a ser número 1 en reproducciones en Netflix desde su lanzamiento en noviembre de 2021; manteniéndose en el primer puesto durante tres semanas consecutivas, además de alcanzar el top 10 en 53 países. La serie ha ganado recientemente nueve premios Annie y está nominada a Mejor serie de animación y Mejor edición de sonido en los Emmy Awards, que se celebrarán en septiembre de este año. Asimismo, Arcane está en la selección oficial del festival Annecy 2022 en la categoría de TV/Film con el episodio 6 "When the Empire Collapses".



Producida por el estudio francés, Fortiche – el estudio detrás de varios proyectos de Riot Games como "Get Jinxed" (Imagine Dragons), Rise, Warriors, ENEMY o POP/STARS (K/DA) – Arcane muestra los sorprendentes y complicados inicios de algunos campeones icónicos como Jinx, Vi, Caitlyn, Jayce y Viktor, en la región de Piltover y Zaun.



La segunda temporada ya ha sido anunciada, aunque todavía no hay fecha de lanzamiento confirmada.