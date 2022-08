El bombeo solar aislado para piscinas de hoteles y complejos, una solución efectiva de Ingeniería MASRED para reducir el consumo energético durante el verano Emprendedores de Hoy

La energía y el agua representan el 9 % del coste de explotación de los hoteles, por lo cual los establecimientos están comenzando a tomar medidas para optimizar el consumo energético. Por ende, incrementar la eficiencia no solo puede generar un ahorro de entre el 4 y el 25 %, sino también permite reducir las emisiones y contribuir a un turismo sostenible ecológicamente. En ese sentido, la firma Ingeniería MASRED ofrece el servicio de instalación del bombeo solar aislado, un sistema de generación de energía hidráulica limpio y sin utilización de combustibles fósiles que permite disminuir el coste de la factura eléctrica.

¿Por qué instalar un sistema de bombeo solar para piscinas en hoteles? Optimizar costes energéticos se ha transformado en una tendencia en el sector hotelero, generando mayor competitividad en un rubro esencial para la economía global en términos de demanda de empleo y como fuente de ingresos económicos. A este respecto, The International Tourism Partnership (ITP), organización que reúne a las 30 mil empresas hoteleras más grandes del mundo, ha calculado que la industria debe reducir un 66 % sus emisiones de carbono para el año 2030 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C.

Para tal fin, la energía solar fotovoltaica es fundamental para alimentar un sistema de bombeo solar que permita abastecer las piscinas o las zonas de spa y wellness en hoteles y complejos turísticos. De esta manera, por medio de la utilización de placas solares, un convertidor, un depósito y una bomba solar, es posible extraer agua desde pozos o estanques de manera independiente.

Ventajas del bombeo solar Entre los beneficios más importantes que presenta este producto se encuentra la reducción de costes que supone para los establecimientos hoteleros, ya que toda la energía utilizada proviene de las placas solares del sistema. Además, no requiere de la red eléctrica para su funcionamiento, pudiendo ser instalado en cualquier localización, con la posibilidad de ser controlado y monitorizado de manera remota. Otra de las ventajas que ofrece el bombeo solar aislado es que requiere poco mantenimiento, a la vez que ofrece aproximadamente 25 años de vida útil, garantizando cero emisiones ni huella de carbono.

Por estas razones, contar con el servicio del equipo profesional y cualificado de una empresa experta en energías renovables como Ingeniería MASRED es esencial para diseñar una instalación óptima que se adapte a las características y necesidades de cada complejo hotelero. Asimismo, la empresa se encarga desde el asesoramiento inicial hasta del mantenimiento de las instalaciones para asegurar el buen funcionamiento de las mismas.



