Ventanas de calidad para combatir el calor

miércoles, 3 de agosto de 2022, 14:04 h (CET) Las cualidades y propiedades de las ventanas de GEALAN son el antídoto para estar fresco en casa. GEALAN-LINEAR® y GEALAN-CAIRE® los sistemas estrella para combatir el calor Las olas de calor que hachean el país este verano son inusuales pero desafortunadamente varios estudios científicos indican que este clima puede volverse recurrente en los próximos años. Según los datos de un estudio llevado a cabo por el Instituto de Salud Carlos III, la previsión de aumento de temperaturas en España será de 0,6 grados por década.

El intenso calor puede volverse en un enemigo. Las altas temperaturas no permiten dormir bien y obligan a refugiarse en casa durante las horas más cálidas. Por este motivo, es importante crear un espacio fresco y seguro dónde pasar los días de verano cómodamente. Hay quiénes eligen encender el aire acondicionado, pero este gesto repercute en la factura de la luz a la vez que se contribuye al cambio climático emitiendo altos niveles de CO2. Entonces, ¿cómo se puede estar frescos en casa?

La solución está en unas ventanas de calidad, con materiales que aíslan y hermetizan debidamente. El material de estas es muy importante. El PVC es un aislante natural y no es conductor así pues evita que el calor entre en la vivienda, incluso estando de cara al sol. Por añadido, las ventanas de perfiles de PVC son fáciles de cuidar y requieren poco mantenimiento. Otro elementos que necesitan atención son los cristales y el diseño de multicámaras de las ventanas. La multinacional alemana GEALAN, líder en la fabricación de ventanas y puertas de PVC, presenta sus gamas con propiedades innovadores pensadas siempre con una mirada hacia el futuro a la vez que siendo respetuosa y consciente con el medio ambiente.

Su gama estrella lanzada este año al mercado, GEALAN-LINEAR® presenta las características necesarias para que una casa esté fresca y sana. Está diseñada para tener un aislamiento térmico (y acústico) muy elevado. Tiene seis cámaras en el marco y cinco cámaras en la hoja. Este sistema es único en su clase, y está diseñado para cubrir una amplia variedad de necesidades, tanto para obra nueva como para reforma.

Otro de sus sistemas que puede ayudar a combatir el calor es GEALAN-CAIRE®. Se trata de un sistema de ventilación activa que utiliza ventiladores para generar activamente un flujo de aire. En el momento en el que los valores del ambiente interior (temperatura y humedad) que miden los sensores se desvían del valor ideal, el sistema activo comienza a transportar aire viciado al exterior y aire fresco al interior. La ventilación activa puede mover grandes volúmenes de aire y es la elección más eficiente para ventilar grandes habitaciones o viviendas desde el punto de vista energético sin que los ocupantes tengan que hacer nada ni dedicarle tiempo. De esta manera se puede obtener una excelente ventilación incluso en las horas más calurosas del día, estando en casa o no.

