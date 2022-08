¿Es realmente posible conseguir 300 euros en 5 minutos con los préstamos online? Redacción

miércoles, 3 de agosto de 2022, 10:55 h (CET) ¿Tú también has visto los anuncios que dicen que puedes conseguir un préstamo en apenas unos minutos? ¿es posible o cierto?

Hemos preguntado en un comparador en el que hay prestamistas que anuncian préstamos de 300 euros en 5 minutos para saber cómo funcionan estos préstamos y nos han explicado a qué se refieren normalmente esos 5 minutos; aunque también nos comentan que, en algunos casos determinados, se puede recibir el dinero en tan corto espacio de tiempo.



A qué se refieren los 5 minutos Normalmente, los 5 minutos se refieren a la suma del tiempo que se tarda en hacer la solicitud más el que se tarda en recibir una respuesta sobre la solicitud por parte de la entidad financiera. Si lo piensa el lector, ya solo para eso se trata de un intervalo de tiempo muy corto. ¿Es realmente posible recibir el dinero en la cuenta en 5 minutos? La posibilidad existe, pero se deben dar una serie de condiciones: 1. Que la entidad financiera haga un estudio de la solicitud automatizado. 2. Que en la propia solicitud de préstamo se dé consentimiento para que se envíe el dinero en caso de aceptación o que se efectúe la firma online del contrato rápidamente por parte del usuario. 3. Que el usuario y la entidad financiera tengan cuenta bancaria en el mismo banco. Respecto al punto 1, si hablamos de entidades de préstamos rápidos, está prácticamente garantizado.

A lo largo de la solicitud, habrá un momento en que se le pedirá al usuario iniciar sesión en su banca online, lo que permitirá a la entidad comprobar los movimientos mediante un software que analizará la viabilidad del préstamo. Si la respuesta es positiva, enviará la notificación de la aceptación de forma automática.

El punto 2 depende de lo que se acepte en las condiciones generales de la solicitud. Si al hacer la solicitud, también se da consentimiento como firma del contrato, el usuario tendrá la opción de ver dicho contrato y, en él, se verán las condiciones exactas que se le aplicarán incluyendo el desglose de la cantidad de principal que se deberá devolver y los intereses. La otra opción es un poco más lenta, pero si el usuario está atento, todavía es posible cumplir con los tiempos. Si no se recibe la información del contrato en el momento de enviar la solicitud, entonces el prestamista la enviará con la notificación de aceptación del préstamo. También incluirá las instrucciones para efectuar la firma, que normalmente consistirán en introducir un código que se haya enviado por SMS o correo electrónico o hacer clic en un link.

Finalmente, el punto 3 se debe a que los bancos suelen hacer las transferencias de forma instantánea cuando es entre cuentas de la misma entidad. ¿Y si no se cumplen estas condiciones?

Si no se cumplen las condiciones propicias para recibir un préstamo en 5 minutos, normalmente el envío del dinero tardará unas horas, hasta un máximo de 24. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

