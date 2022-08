‘Las consultas’ de José Cedena Emprendedores de Hoy

martes, 2 de agosto de 2022

José Cedena es un autor teatral español conocido sobre todo por sus sainetes, género este de gran tradición española que Cedena ha vuelto a revitalizar, después de que quedara casi olvidado tras los hermanos Álvarez Quintero.

Aunque su producción sainetera es muy amplia (más de 140 sainetes publicados, como se puede ver en la sección “Obras y sainetes” de su página web) y abarca temáticas muy diferentes, desde sainetes en verso, situados en la época medieval, hasta otros futuristas o de ciencia ficción, pasando por parodias de la antigua Roma y hasta del legendario oeste americano, es evidente que abundan sobre todo los sainetes costumbristas y, dentro de ese costumbrismo, los de consultas médicas o los que se desarrollan en las salas de espera de los consultorios.

Viendo los vídeos del canal YouTube de José Cedena, no cabe la menor duda de que las consultas dan mucho juego humorístico y este autor sabe sacarles todo su jugo y más si se trata de las consultas de pueblo, entorno que Cedena conoce a la perfección, ya que toda su vida ha vivido en su lugar de nacimiento, un pueblecito toledano llamado Malpica de Tajo.

Estos son algunos de sus títulos relacionados con las consultas médicas: La consulta de don Melquiades, La consulta de don Remigio, La consulta del “cinecólogo”, Consulteando por Malpica, Doctor Bizcocho, Doctor Lavativa, Don Mariano Vacilón, Don Sabino Curatraumas, Don Sabino Curatrasdedope, Don Sabino Curavicios, Don Sabino Curamanías, El oculista de la vista, Los picores de Malpica, Qué mal pica por Malpica, El dentista, la Evarista y los cuatro de la lista, etc.

En fin, una fuente inagotable de “consultas” para los numerosos grupos de teatro, la inmensa mayoría aficionados que hacen sus sainetes.



