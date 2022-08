Monetizar la música a través de NFT, por Linkmusic Emprendedores de Hoy

lunes, 1 de agosto de 2022, 17:24 h (CET)

Llegar a ser visible hoy es un desafío para los artistas y músicos que, a través de su trabajo, buscan emerger y destacar en un mundo con una oferta musical prácticamente infinita. Por ello, Linkmusic se unió a Xave World para ofrecer un servicio exclusivo a todos los artistas para monetizar la música, tokenizando las canciones. Esta posibilidad es altamente atractiva para los artistas, ya que no tiene ningún coste ni inversión inicial. Los beneficios de poder monetizar las canciones en NFT son innumerables, tanto para los músicos como para sus fans.

Canciones y tokens, una apuesta segura La propuesta de Linkmusic/Xave es simple: poder generar ganancias a partir de la monetización de las canciones. Esto se puede realizar de dos maneras: con un NFT único, es decir un token por una canción, o un NFT en serie, creando una serie finita de tokens por cada canción. Es este caso, la banda o artista decide cuántos tokens se pueden acuñar de su canción, y así el comprador tendrá un token definido de la misma (por ejemplo, el “Token 10” de 100).

Una vez especificado el modelo elegido por los músicos, el beneficio se divide entre Linkmusic / Xave (20 %) y el artista, que percibe el 80 % de las ganancias. El artista puede elegir asociar regalías, por lo que puede recibir siempre un porcentaje de cada transacción que se produzca con el NFT original, utilizando la tecnología de Smart Contracts.

Mucho más que la unión de artistas con sus fans Hasta hace poco tiempo, la distancia entre los artistas y sus seguidores era casi inalcanzable. Hoy, la conexión del día a día a través de redes sociales y publicaciones acorta esa brecha. Y aún más en propuestas como la de Linkmusic, donde es el mismo seguidor el que puede apoyar la carrera de su músico favorito.

Monetizar la música es sencillo una vez que se pauta el modelo de NFT a seguir y se cumple con diversos pasos, como la propiedad intelectual de la canción, diseñar una card para el NFT o, si se puede, ingresar al Programa de Aceleración. Este innovador método desarrollado por Xave permite ampliar las reproducciones en las distintas plataformas (Spotify, YouTube Music, etc.) a través de campañas de anuncios on platform. Así, las canciones tienen un nivel más alto de alcance en el mercado, lo que resulta en una capitalización más alta para el artista y el NFT adquirido por el seguidor. A toda esta propuesta, se añade la posibilidad de acceso VIP a conciertos, Meet & Greet, merchadising oficial, Live Streaming exclusivo y muchas otras ventajas. Monetizar la música consigue potenciar la conexión entre artistas y seguidores en una retroalimentación altamente beneficiosa para ambas partes.



