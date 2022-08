Cerca de 15.000 trabajadores y trabajadoras se desplazarán este año a la vendimia francesa UGT FICA pone a disposición de las y los trabajadores desplazados, un teléfono gratuito para que puedan informarse de sus derechos sociolaborales en el país vecino Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 1 de agosto de 2022, 13:30 h (CET) La secretaria de Administración y Recursos de UGT FICA, Lucía García-Quismondo y el secretario del Sector Agroalimentario, Sebastián Serena, han presentado hoy en rueda de prensa la campaña de la Vendimia Francesa 2022, a la que se prevé que se desplacen desde España cerca de 15.000 trabajadoras y trabajadores españoles.



Esta cifra supone un incremento entorno a 500 personas trabajadoras con relación al año pasado, y consolida el crecimiento que se produjo el año pasado, cuando se pasó de los 14.000 trabajadores desplazados que venían registrándose desde 2018, a los 14.500 de 2021. Ha señalado que la procedencia de los vendimiadores y vendimiadoras españolas se reparte entre Andalucía, que aporta el mayor contingente, con 11.300 personas trabajadoras; le siguen la Comunidad Valencia, con 1.000; Murcia, con 650; Castilla La Mancha, con 450; y 1.600 procedentes del resto de comunidades autonómas. Lucía García-Quismondo ha insistido en que el salario que recibirán los vendimiadores y vendimiadoras dependerá de la categoría profesional en la que hayan sido contratados (cortador/a, vaciador/a o porteador/a) y del Departamento francés en el que trabajen. Este salario se establece en las distintas comisiones mixtas, lo que equivaldría a los convenios colectivos. Pero nunca podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional de crecimiento (S.M.I.C.), el cual se fija en 10,85 euros/hora en Francia. Mejores condiciones laborales Los cupos para trabajar en las campañas agrarias en el país vecino se cubran de inmediato, mientras que en nuestro país los empresarios agrarios tienen que recurrir a temporeros de otros países para cubrir la demanda porque la mano de obra española suele ser reacia a cubrir estos trabajos. Como ha señalado Sebastián Serena, esta contradicción tiene mucho que ver con la calidad de las condiciones laborales que se dan en uno y otro país. Se trata de unas condiciones que animan a las trabajadoras y trabajadores españoles a emigrar a Francia, ya que en nuestro país, estas condiciones son peores por los reiterados incumplimientos de los convenios colectivos y en la aplicación del salario mínimo interprofesional en algunas provincias. A lo que se le suman prácticas como las de no firmar contratos de trabajo, establecer largas jornadas laborales obligando a hacer horas extraordinarias sin pagarlas ni declararlas, lo que produce, en algunos casos, supuestos cercanos a la explotación laboral. Esto hace que muchos trabajadores abandonen el sector agrario y busquen empleo en otros sectores con mejores condiciones laborales por estar más sindicalizados. Teléfono de asesoramiento gratuito La Federación pone a disposición de los trabajadores y trabajadoras desplazados un teléfono gratuito (900 382 848) para que estén perfectamente informados de sus derechos sociolaborales, y puedan recibir orientación e información sobre las condiciones laborales, los salarios exigibles y la necesidad de evitar el desplazamiento a Francia sin contrato en origen. También se advierte a los trabajadores y trabajadoras que exijan al empresario francés el contrato y eviten la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) españolas, ya que a UGT FICA no le consta que estas empresas cumplan al pie de la letra con la normativa sociolaboral francesa, lo que les puede suponer la pérdida, entre otros derechos, de la posibilidad de generar derechos sociolaborales en el país vecino por no cotizar en él.



Ayuda a los trabajadores desplazados Un año más se van a desplazar un equipo de compañeros y compañeras de la UGT que van a visitar a los temporeros en los lugares de destino. Además, contarán también con la colaboración de los sindicatos franceses para resolver las incidencias que pudieran producirse.

En cuanto al perfil de las y los trabajadores, decir que el 90% son repetidores. El número de hombres y mujeres está equilibrado, de forma que el porcentaje de hombres es de un 58% y un 42% de mujeres. La media de permanencia en el país vecino se sitúa entre 20 y 25 días, aunque los grupos que participan en la vendimia más temprana suelen trasladarse a zonas con recogida tardía, pudiendo permanecer en territorio francés entre 40 y 50 días.







