Un trabajador de un hotel fallece tras la explosión registrada en la cocina el pasado 17 de julio en México ​La causa de la explosión fue, presuntamente, una acumulación de gas Redacción

lunes, 1 de agosto de 2022, 08:55 h (CET) La causa de la explosión fue, presuntamente, una acumulación de gas, pero se desconoce si el centro de hospedaje recibió alguna sanción o visita de inspección al respecto, debido a que las autoridades de Protección Civil, Bomberos y de la Fiscalía General del Estado (FGE) se han mostrado herméticas.



El fallecido, originario de Chiapas, México, fue trasladado a un hospital para recibir atención después de los hechos fue, pero no resistió la gravedad de las heridas y finalmente perdió la vida, informa Noticaribe.



El día de la explosión los socorristas que acudieron a atender la emergencia no intervinieron para controlar los hechos, porque personal del hotel aseguró que todo estaba bajo control, señala el citado medio.

