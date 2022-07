Fast Company reconoce las soluciones Net Zero Building de Schneider Electric implantadas en IntenCity Comunicae

viernes, 29 de julio de 2022, 13:48 h (CET) Los premios World Changing Ideas han reconocido a IntenCity por ser un edificio que cambia la forma de vivir o trabajar. Es sostenible, eficiente energéticamente y está más centrado en las personas Schneider Electric, líder global en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha recibido una mención de honor en los prestigiosos premios World Changing Ideas Awards 2022 de Fast Company, en la categoría de Arquitectura. Schneider Electric ha sido reconocida por IntenCity, su nuevo Edificio del Futuro con cero emisiones de carbono en sus operaciones, situado en Grenoble, Francia.

Puesto que los edificios son responsables de casi el 40% de las emisiones mundiales de CO2 y de que se desperdicia más del 30% de la energía de los edificios, el sector necesita una fuerte inyección digital que ayude a obtener mejores resultados y más eficientes, y que al mismo tiempo prevea y minimice los residuos. La estrategia Net Zero Building de Schneider Electric resuelve esta cuestión con precisión y eficiencia, ayudando a nuestros edificios a reducir los residuos, a descarbonizar y a aspirar a los objetivos cero neto a través de las soluciones avanzadas EcoStruxure™.

IntenCity es un ejemplo destacable de los esfuerzos de Schneider Electric por repensar los edificios del mundo para que estos sean más sostenibles, resilientes, híper-eficientes, centrados en las personas y para que alcancen el objetivo cero neto. Como punto de testeo permanente dentro de la estrategia de descarbonización de Schneider Electric para los edificios, IntenCity, como edificio cero neto en carbono, adopta medidas activas para reducir sus emisiones de CO2 en sus operaciones, reduciendo la energía y sustituyendo la energía de origen fósil por renovables. IntenCity también cuenta con la capacidad de supervisar e informar sobre los KPI de energía y carbono de forma digital, utilizando dispositivos conectados, Edge Control y analíticas avanzadas. IntenCity es lo suficientemente inteligente como para ser impulsado según el uso: su sistema de gestión de edificios y los análisis asociados se basan en 60.000 puntos de datos que permiten combinar eficiencia, resistencia y confort.

Con soluciones EcoStruxure™ y una arquitectura digital abierta de extremo a extremo, IntenCity representa la consolidación de múltiples sedes en una sola de 26.000 metros cuadrados que reduce la huella energética de Schneider Electric, y que al mismo tiempo crea un edificio inteligente que apoya la innovación y el bienestar de más de 5.000 empleados. IntenCity utiliza 10 veces menos energía que la media de los edificios europeos. En este edificio no se quema nada; toda la energía procede de fuentes renovables. Con 4.000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, dos turbinas eólicas y 300kW de almacenamiento en batería on-site, IntenCity genera 970 megavatios-hora de energía al año, lo que equivale al suministro para 200 hogares. IntenCity sólo consume la energía necesaria y tiene la capacidad de almacenar energía y de entregarla más allá de sus instalaciones, lo que lo convierte en un edificio de energía cero neta.

"Nos sentimos honrados de que IntenCity ha sido reconocido en los World Changing Ideas Awards," asegura Andre Marino, Senior Vice President, Schneider Electric Digital Buildings Line of Business. "IntenCity fue diseñado bajo el modelo de rendimiento energético avanzado de Schneider Electric y ya forma parte del paisaje energético del futuro. Con la innovación en su centro, IntenCity representa nuestra visión de una nueva era en un mundo totalmente digital y eléctrico".

Los premios World Changing Ideas de Fast Company premian las tecnologías limpias, las iniciativas corporativas innovadoras, los diseños nuevos y audaces de ciudades y edificios, y otros trabajos creativos que apoyan el crecimiento de la innovación social positiva, abordando la desigualdad social, el cambio climático y las crisis de salud pública.

En su sexta edición, los Premios cuentan con 39 ganadores, 350 finalistas y más de 600 menciones honoríficas, siendo el clima, la justicia social y la IA y los datos las categorías más populares. Un panel de eminentes editores y reporteros de Fast Company seleccionó a los ganadores y finalistas de entre un grupo de más de 2.997 candidaturas en las áreas de transporte, educación, alimentación, política, tecnología, salud y justicia social, entre otras. Además, este año se han añadido varias categorías nuevas, como clima, naturaleza, agua y lugar de trabajo. Los premios de 2022 cuentan con candidaturas de todo el mundo, desde Suiza hasta Hong Kong y Australia.

"Nos inspira constantemente la novedad y la creatividad que la gente pone en práctica para resolver algunos de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad, desde la vivienda hasta la crisis climática. Fast Company se complace en su papel de amplificar el trabajo importante e innovador para hacer frente a los grandes retos", dice David Lidsky, redactor jefe en funciones de Fast Company. "Nuestros periodistas han identificado algunas de las iniciativas más ingeniosas que se han lanzado desde principios de 2021, que esperamos que tengan un impacto significativo y que lleven a otros a unirse para ser parte de la solución".

Sobre los World Changing Ideas Awards

World Changing Ideas es uno de los principales programas de premios anuales de Fast Company y se centra en el bien social, con el objetivo de resaltar los productos terminados y los conceptos audaces que mejoran el mundo. Un panel de jueces de distintos sectores elige a los ganadores, finalistas y menciones honoríficas en función de la viabilidad y el potencial de impacto. Para premiar el ingenio y fomentar la innovación, Fast Company hace notar las ideas con gran potencial y las ayuda a ampliar su alcance para inspirar a más personas a trabajar en los problemas que nos afectan a todos.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.