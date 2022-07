City Poké y Banco Sabadell firman un acuerdo para acelerar la expansión Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de julio de 2022, 15:32 h (CET)

Conocido como uno de los primeros restaurantes de comida hawaiana en la zona de Levante y con una receta de poké totalmente única, deliciosa y sin azúcares añadidos, la firma City Poké aumenta su proceso de expansión nacional a través del modelo de las franquicias, de la mano del Banco Sabadell. Y es que su acuerdo con la entidad facilita la apertura de nuevas franquicias en España.

Esta unión sirve para abrir la puerta a nuevos franquiciadores para la inversión, quienes además tienen mayores ventajas al iniciar un negocio con esta empresa de comida hawaiana.

Un acuerdo que favorecerá tanto a la empresa como a los franquiciadores City Poké es una empresa de comida cuya principal especialidad es el poké hawaiano. Se trata de un plato típico de la isla del Pacífico y muy popular ahora mismo en Estados Unidos y parte de Europa, que consiste en una ensalada de pescado crudo, generalmente atún, sobre una base de arroz, y otros ingredientes como aguacate, sésamo, algas y otros elementos frescos.

La firma ha tenido mucho éxito en España y además es una de las primeras en conseguir dentro del sector el sello Sugar Free Wave, ya que su versión del poké está totalmente libre de azúcares añadidos.

Gracias al acuerdo con Banco Sabadell, City Poké favorece la creación de nuevos franquiciados, dado que ya no será necesario disponer de todo el capital para iniciar la inversión. Se pretende disponer para ellos facilidades en financiación de mobiliario, maquinaria, equipamiento o tesorería, así como buenas condiciones para el local en el punto de venta y seguros óptimos. Con todas estas ventajas que ofrece el modelo de franquicia propuesto por la empresa, se impulsará la expansión y el crecimiento a nivel nacional de la marca de pokés.

Un crecimiento que se suma al éxito actual de la empresa Hasta ahora, City Poké ha conseguido consolidarse como una de las empresas líderes del sector en la preparación de distintos tipos de pokés en todo Levante, en gran parte, gracias a su variada carta culinaria, que incluye también una gran variedad de postres y entrantes.

El secreto de su éxito no se ha debido únicamente al sabor y calidad de sus preparaciones, sino a que todas ellas se basan en una misma premisa: comida saludable sin azúcares añadidos, procesados ni fritos.

A día de hoy, son 4 los franquiciados con los que cuenta la empresa y 9 locales propios distribuidos por toda España. Estos son los números que se pretenden aumentar con este tipo de acuerdos.

City Poké se muestra optimista ante las oportunidades que ofrece a los emprendedores que quieran formar parte de la empresa. Gracias a estas ayudas, se les podrá apoyar a iniciar su andadura empresarial y a emprender en un sector que ahora mismo está en pleno crecimiento.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.