El Salón Gourmets 2025 cerró su edición más ambiciosa; cifras récord, gastronomía en vivo y Andalucía como protagonista

La 38ª edición del Salón Gourmets, celebrada del 7 al 10 de abril en IFEMA Madrid, concluyó con éxito rotundo. Más de 117.969 visitantes profesionales, 2.097 expositores y una superficie de 72.000 m² repartida por primera vez en seis pabellones confirmaron el carácter histórico del evento. Considerada ya como la feria europea de alimentación y bebidas de calidad más importante, esta edición generó un volumen de negocio superior a 250 millones de euros y presentó más de 2.000 novedades y 1.000 actividades.

Campeonatos, premios y nuevos referentes del sector Entre las actividades más destacadas se encontró la final del 4º Campeonato de España de Pizzas Gourmet by DO Ribera Sacra, que premió a Pablo Huertas (Mariu Pizza, Alicante) como Mejor Pizzero de España y Rugiero Lanotte (Il Cortile, Valencia) por la Mejor Pizza en Maridaje. El evento concluyó con una pizza party y armonización con vinos gallegos.

Durante la jornada también se entregaron los 13º Premios Salón Gourmets, reconociendo la innovación del queso con jamón ibérico de Ahuyentalobos (Quesos TGT), el mejor packaging para el vino ecológico de Bodegas Habla y la miel ecológica de bosque de Aumel como mejor producto ecológico.

El Mejor Queso de España 2025 fue Jabaíno, de María Remedios Carrasco Sánchez (Zafra, Badajoz), mientras que el galardón Champion Gold de los Cheese from Spain Awards (ICEX) fue otorgado a Savel, de la quesería Airas Moniz (Chantada, Lugo).

Excelencia barista y sumillería de altura El talento emergente se hizo notar con el triunfo de Laura Coe (Nomad Coffee, Barcelona) como Mejor Barista de España, tras alzarse con la victoria en la Spanish Brewers Cup que representará al país en la World Brewers Cup en Yakarta.

Asimismo, el prestigioso 30º Campeonato de España de Sumilleres Tierra de Sabor coronó a Marta Cortizas Fernández (El Celler de Can Roca) como Mejor Sumiller de España, quien acudirá al próximo Campeonato Mundial de la ASI.

Andalucía, epicentro agroalimentario en Madrid La Comunidad Autónoma de Andalucía brilló con luz propia al convertirse en la región con mayor representación institucional y empresarial de la feria. Con 222 empresas agrupadas en un pabellón de 2.250 m² y coordinadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural bajo la marca de calidad 'Gusto del Sur', la comunidad presentó una ambiciosa propuesta que combinó tradición, innovación y tecnología.

El espacio incluyó un pabellón inteligente, con asistentes robóticos, big data, neuro-marketing y retransmisiones en directo, convirtiéndose en un modelo de innovación aplicada al sector agroalimentario.

Un escaparate para la diversidad regional La propuesta andaluza puso en valor sus productos con figuras de calidad como el aceite de oliva virgen extra, jamón de bellota 100% ibéricos o vinos, así como conservas, quesos o dulces. En el Escenario Andalucía – Gusto del Sur, de la mano de Celeste de la Banda y Manu Balanzino, ambos comunicadores e influencers gastronómicos, se celebraron catas, show-cookings y presentaciones de productos.

También sobresalió la Comunidad Valenciana, invitada de honor en esta edición, con productos como la chufa, el níspero de Callosa o el arroz DOP Valencia, y con la presentación oficial de Alicante como Capital Gastronómica 2025.

Gastronomía, experiencias y tecnología Los visitantes pudieron disfrutar de la cata con maridaje de 2 tapas de la mano de vermut Zecchini, un escabeche de ave y una cebolla loto, elaboradas por Celeste de la Banda, chef e influencer gastronómica, en el espacio de la Comunidad de Madrid, show-cookings de pasta fresca con Raffaele Soldati (Molino Denti), degustaciones de carnes de la IGP Sierra de Guadarrama, y experiencias ofrecidas por Turkish Airlines o la Fundación Bergara, que presentó la primera Guía de Restaurantes de Carne de Caza en España, con el apoyo de chefs como Miguel Carretero y Pepa Muñoz.

Un cierre histórico y una mirada al 50º aniversario Con una participación internacional sin precedentes, incluyendo 16.000 compradores de 90 países, el Salón Gourmets reafirmó su proyección global. La organización ya trabaja en la 39ª edición, que coincidirá con el 50º aniversario del Grupo Gourmets, una cita que se prevé aún más ambiciosa.