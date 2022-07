El jurado que elegirá a los ganadores de los Premios de Tecnología y Publicidad Programática Comunicae

jueves, 28 de julio de 2022, 15:13 h (CET) Solo quedan dos meses para conocer los ganadores de los IV Premios Tech & Programmatic de la academia Skiller y ya se ha presentado a nuestro estimado panel de jueces. Skiller Academy reconoce el mejor talento tras la tecnología en medios digitales, marketing y publicidad programática. Como es clásico de estos premios "el brillo es para ese talento humano tras la tecnología", en una noche llena de estrellas. El jurado está compuesto por cargos importantes de empresas determinantes del sector, que además serán impulsores del certamen, como: Didomi, Invibes, Newno, Pubmatic, Smartme Analytics, ADMan, Nielsen, Seedtag, Tappx, Wemass o Zeotap. Que comparten su visión de las futuras estrellas del mercado y que se conocerán el 15 de Septiembre.

Miguel Fernandez-Gil, Director de Publisher Development, Southern Europe and MENA de PubMatic remarca que "es un placer poder participar de nuevo en estos premios donde lo mejor de la publicidad programática se reúne y tiene cabida y sobre todo poder apoyar a las nuevas generaciones en la formación de buenos traders y profesionales para la publicidad programática. PubMatic siempre estará en este mercado ofreciendo claridad, eficiencia y transparencia en este entorno. ¡Muchas gracias!"

"La tecnología es el factor diferenciador en el ámbito publicitario, más en un contexto donde las marcas necesitan optimizar al máximo la inversión que realizan. El gran reto es descubrir el contexto en el que se va a mover la publicidad online a 5 años vista y para ello estos premios buscan a los líderes que marcarán parte de las tendencias por venir. Formar parte de este jurado es una oportunidad única para analizar junto a excelentes profesionales un futuro apasionante", destaca Josep Tribo - SVP EMEA & Latam en Accuity.

Jorge Palacios, Country Director de Invibes Spain remarca que las Ad-Tech más avanzadas están trabajando en tecnología propia desde hace años para ofrecer data contextual y de comportamiento unida a capacidad de segmentación, fundamentales para alcanzar los mejores resultados en un entorno cookieless. La participación como miembros del Jurado permitirá compartir expertise y aprender de las mejores prácticas junto a otros líderes del mercado.

Mónica Gómez, COO de Placebo & FinancePeople Director de Newno, remarca que "como cada año, estaré encantada de formar parte como jurado de estos premios que aportan profesionalidad al sector de la publicidad digital y que deben apoyar para que siga creciendo."

"Es un honor para mí formar parte este año del jurado de Skiller Academy. Desde Zeotap apuestan por la formación en AdTech y MarTech y hacerlo patente participando en estos premios que otorgan el merecido reconocimiento a los profesionales especializados en programática y data. Es una suerte contar en el mercado español con gran talento, profesionales cualificados que compiten con otros mercados europeos por el liderazgo del ecosistema digital y por ello estan orgullosos de contribuir al reconocimiento de estos profesionales y a reforzar la posición tan relevante que ocupan la programática y la data en la publicidad digital.", subraya Isabel Flores Ruiz, Country Manager Spain Zeotap.

En Nielsen llevan trabajando en la medición de la publicidad programática y saben de la importancia de contar con profesionales para el crecimiento de la actividad programática en España. Por eso para mí es un honor ser jurado en unos premios tan relevantes que valoran el talento de los profesionales en el mundo digital y programático, comenta Maira Barcellos, Country Leader - Measurement - Nielsen España y Portugal

Fabio Arnau - Global Head Of Programmatic Operations Seedtag, desde el origen de Seedtag ha estado siempre muy comprometidos con la privacidad de los usuarios y el uso de la tecnología como solución para los partners con los que cuentan. Es un honor formar parte del jurado en los premios de la programática para visibilizar el buen trabajo que se está realizando en la industria mediante el uso de entornos programáticos.

Plácido Balmaseda del Campo, General Manager de Wemass, indica que Wemass ha nacido con un ADN claro enfocado a los datos, la tecnología y el entorno programático. Ser parte del jurado de estos premios da la oportunidad de compartir visión y conocer las grandes plataformas que existen en el ecosistema actual, y sobre todo, el talento y la versatilidad de las personas que lo forman.

Mucho del éxito de Didomi ha sido gracias a entender el ecosistema de los Publishers y la Programática, y poder trabajar en mejoras constantes que se adaptasen a sus necesidades y regulaciones. Por eso son los primeros interesados en seguir evangelizando tanto para los anunciantes como para los usuarios a través de la formación, y será todo un placer aportar criterio y experiencia dentro de este foro de expertos, comenta Alberto Hernández - Data Privacy, Consent & Preference Management de Didomi

En Tappx se lleva 9 años entendiendo la tecnología como un instrumento para ampliar las capacidades de la condición humana. Entusiasmados con la idea de poder contribuir a reconocer el mejor talento humano de la industria programática española en los Tech & Programmatic Skills Awards, comenta Fernando Saiz Camarero CMO de Tappx.

Lola Chicón como CEO & Founder de Smartme Analytics destaca que "el sector martech está en plena ebullición y transformación. Y la programática es una pieza fundamental que va a seguir desarrollándose y creciendo en el futuro. La formación que ha desarrollado Skiller no puede ser más necesaria y útil. Y formar parte del jurado de estos premios supone para mí una enorme responsabilidad para seguir formándome, reconocer el talento de las nuevas generaciones, darles visibilidad y contribuir a darles oportunidades."

Los miembros del jurado y el resto de la información se encuentra disponible en la web oficial de los premios.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pasos de compromiso para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Cambios que se deben adoptar para un comercio sostenible Nueva solución para la electromovilidad: el eje eléctrico 4 en 1 de Schaeffler Colaboración entre Schaeffler y el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) en el campo de la robótica MCI: "Es imprescindible que los alojamientos turísticos cuenten con las medidas de seguridad contra incendios" Atos se posiciona como Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner® para servicios de transformación de TI en la nube pública, 2022