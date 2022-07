Un estudio revela que un 80% de los españoles usa el móvil mientras va al baño Comunicae

jueves, 28 de julio de 2022, 10:33 h (CET) NordVPN, especialista en privacidad digital ofrece consejos para proteger el móvil dentro y fuera del inodoro Una encuesta reciente elaborada por la empresa de ciberseguridad NordVPN ha revelado que hasta un 80% de los españoles llevan el móvil al baño. Estas cifras están por encima del promedio del total de países encuestados. Mientras que la mayoría de los españoles (65%) revisa sus redes sociales en el baño, casi nadie se preocupa por las crecientes amenazas online y los intentos de los hackers de comprometer los teléfonos de la gente.

"De todos los países encuestados, los españoles parecen ser los que más necesitan sus smartphones. Una encuesta anterior ya mostraba que los españoles pasan mucho tiempo online: casi 29 años, es decir, un tercio de sus vidas", dice Daniel Markuson, especialista en privacidad digital de NordVPN. "Pese a que la mayoría (86%) menciona los móviles como los dispositivos que más registros toman de su comportamiento online, los españoles aún no han desarrollado buenos hábitos cibernéticos para proteger su vida digital", afirma.

Usar las redes sociales y leer las noticias, principales actividades de los españoles mientras van al baño

La mayoría de los españoles admite que el tiempo que pasa en el baño lo dedica principalmente a usar sus redes sociales (65%), a leer o escuchar las noticias (42%) y a consultar el correo electrónico u otras herramientas similares del trabajo, por ejemplo, Slack o Microsoft Teams (39%). En este último caso, se trata del porcentaje más elevado de todos los países encuestados, lo que indica que a los españoles probablemente no les gusta perder el tiempo durante sus horas de trabajo.

Entre otras actividades, a los españoles también les gusta jugar a videojuegos (29%), llamar o enviar mensajes (28%), y ver vídeos, películas o series (24%).

"Aunque la mayor parte del tiempo que los españoles pasan en el baño lo dedican a las redes sociales, a la gente también le preocupa que Facebook (74%), WhatsApp (52%), e Instagram (44%) sean las plataformas que almacenan una mayor cantidad de datos de sus usuarios. Las redes sociales, los proveedores de internet, las organizaciones de terceros, las webs y las instituciones gubernamentales recopilan de forma habitual los datos personales de sus usuarios y rastrean sus hábitos de navegación, ya sea con fines publicitarios o de otro tipo", dice Daniel Markuson.

Actualizaciones de ciberseguridad para los españoles

Los smartphones están evolucionando a un ritmo inimaginable, lo que permite mantenernos conectados incluso mientras se utiliza el inodoro. Sin embargo, es recomendable que los españoles tengan también presente su seguridad online mientras utilizan sus redes sociales, chatean, juegan a videojuegos o leen las noticias.

Daniel Markuson, especialista en privacidad digital de NordVPN, comparte los principales consejos que debes tener en cuenta para proteger el teléfono dentro y fuera del cuarto de baño:

Mantén actualizadas las apps y el sistema operativo. No dejes para otro día las actualizaciones de software. Investiga. Nunca descargues apps desconocidas: infórmate primero sobre ellas. Evita las app stores no oficiales. Es más probable que contengan apps con malware. Evita las redes Wi-Fi desconocidas. Y activa siempre una VPN cuando estés conectado a una. Mantente alerta. No hagas clic en enlaces sospechosos, no facilites el número de teléfono a un extraño, y desconfía de los números desconocidos. Metodología: La encuesta fue encargada por NordVPN y realizada por la empresa externa Cint entre el 19 y el 26 de enero de 2022. Para el grupo objetivo de la encuesta se consideraron residentes de Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania, España, Países Bajos, Polonia y Lituania, mayores de 18 años (representativos a nivel nacional) excepto en Lituania (18-74), y la muestra fue obtenida entre usuarios de internet de cada país. Se establecieron cuotas en función de la edad, el sexo y el lugar de residencia. 9800 personas fueron encuestadas en total, de las que 800 eran de España, por 1000 personas de cada uno de los países restantes.

Sobre NordVPN

NordVPN es el proveedor de servicios VPN más avanzado del mundo, utilizado por millones de usuarios de internet en todo el mundo. NordVPN proporciona doble encriptación VPN y Onion Over VPN y garantiza privacidad sin seguimiento. Una de las características clave del producto es la Protección contra amenazas, que bloquea sitios web maliciosos, malware, rastreadores y anuncios. NordVPN es muy fácil de usar, ofrece uno de los mejores precios del mercado y tiene más de 5000 servidores en 60 países de todo el mundo. Para más información: nordvpn.com/es/

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.