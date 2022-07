Retinol en el culo y cómo este principio activo puede garantizar unos glúteos de diez según Perricone MD, Medik8 y Omorovicza Comunicae

jueves, 28 de julio de 2022, 10:01 h (CET) Resulta que el retinol es perfecto para tratar los glúteos, ya que consigue mejorar al especto de la piel al tiempo que reduce las imperfecciones Una de las mayores preocupaciones de belleza a nivel corporal son los glúteos y, dentro de ella, sobre todo la firmeza, olvidando en muchas ocasiones el aspecto de la propia piel. "No es nada fuera de lo común ver glúteos que presentan rasgos propios de la edad, ligados a la falta de firmeza de la piel u otras imperfecciones, como pequeñas espinillas, puntos negros, etc..", explica Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.



Prevenir o revertir el buttock ageing se suele hacer a golpe de gimnasio, pero además del tono muscular, es súper importante mostrar una piel refinada, sana y con un tono uniforme. Y es que, con el paso de los años: "Solemos ver esta piel un poco arrugada por la falta de colágeno o de soporte muscular y, al mismo tiempo, se tiende a encontrar imperfecciones o piel áspera, algo que puede aparecer, entre otros factores, por el sudor, el estrés o una mala alimentación", añade Raquel González, directora de educación de Perricone MD.



Pero, ¿tiene sentido acudir al retinol para el culo? Sí, parece ser una solución perfecta porque: "Tiene la capacidad de hacer que su piel vaya renovando las diferentes capas con el uso continuado, tiene acción bactericida para reducir los posibles granitos, mejora la textura de la piel y ayudará a eliminar las marcas de procesos acneicos previos", añade Sabrina Navarro, propietaria de Sabrina Navarro Belleza & Bienestar, en Albacete.

Perricone MD Cold Plasma Plus+ Fragile Skin Therapy :56,55€ Sabrina Navarro



Firmas como Perricone MD ofrecen productos con retinol diseñados específicamente para el cuerpo; tal es el caso de Cold Plasma Plus+ Fragile Skin Therapy, una body cream de uso diario pensada para las zonas con piel áspera o granitos, además de zonas con tendencia a la flacidez. Está formulada para áreas como los brazos, los muslos y, ¡los glúteos! Su contenido en retinol favorecerá la renovación del tejido, la firmeza del mismo y ayudará a eliminar esas imperfecciones tan poco estéticas.



Además, posee un principio activo que potenciará estos efectos, un sistema de liberación patentado por Perricone MD con Cristal Líquido, que favorece una penetración rápida y profunda de los ingredientes clave, y mejora la hidratación. Trabaja sobre la apariencia de la piel fina, rugosa y delicada, dejándola con un aspecto más suave y firme.

Crystal Retinal 6 de Medik8: 79€ mediki8.es

¿Por qué no solo existe entonces retinaldehído? Porque es un principio altamente inestable que requiere una formulación y estabilización muy específica y costosa. Crystal Retinal 6, con 0,06% de retinaldeído, es un producto para el rostro que bien se puede aplicar en los glúteos. Además de este retinoide tan eficaz, cuenta con ácido hialurónico para dar un aspecto de piel más jugosa. Un aliado perfecto para los glúteos, de eso no cabe duda.

Otra alternativa súper potente es el retinaldehído. "La vitamina A se metaboliza en la piel. Cuando se aplica un retinol, éste debe metanbolizarse a retinaldehído y, éste, después, a ácido retinoico; este último solo de uso médico", comenta Elisabeth San Gregorio, que añade que: "En cada paso metabólico, se pierde algo de eficacia. Por ese motivo, si se aplica retinaldehído, desde un inicio, consigue saltar un paso y acelerar este proceso hasta 11 veces, según los estudios".

Unos glúteos que valen su peso en... ¿oro?

Para quienes valoran mucho sus glúteos, otra propuesta perfecta son las Gold Night Drops de la firma Omorovicza. "Cuentan con retinol pero, además, incluyen en su fórmula el oro coloidal, un ingrediente con propiedades antiinflamatorias y rejuvenecedoras. Ayuda a tratar las pieles dañadas, refinándolas y tersándolas. Entre sus propiedades, también es capaz de mejorar la circulación sanguínea y estimular la función celular", explica Estefanía Nieto, directora técnica de la firma. Por último, se completa con Vitamina C, para mejorar el tono de la piel de los glúteos y unificarlo. El producto para sibaritas que quieren lo mejor para sus glúteos.

Gold Night Drops de Omorovicza:221€. purenichelab.com

