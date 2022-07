Soluciones Visa para todos: VFS Global

La externalización de los servicios de solicitud de visados era algo inédito hasta hace unas décadas. Pero con el paso de los años, el concepto de ayudar a la movilidad transfronteriza está ahora bien establecido y tiene beneficios para las distintas partes interesadas, desde las embajadas hasta las autoridades de control de fronteras y millones de clientes en todo el mundo que necesitan un visado.



Aliviar la carga y añadir valor



La externalización de las solicitudes de visado alivió rápidamente la carga de tareas administrativas y no judiciales que antes gestionaban las embajadas y misiones diplomáticas. VFS Global, el mayor especialista mundial en externalización y servicios tecnológicos para gobiernos y misiones diplomáticas, gestiona todo el proceso, desde la aceptación de las solicitudes de visado hasta la devolución del pasaporte a los solicitantes tras la toma de decisiones por parte de la embajada o el consulado.

La empresa también ofrece una amplia gama de servicios que mejoran la experiencia del solicitante y hacen que el proceso sea eficiente y seguro para sus gobiernos clientes. "Nuestros servicios principales incluyen la reserva de citas, la comprobación de formularios, la introducción de datos, el cobro de tasas, el registro biométrico, el envío de documentos a la embajada/consulado correspondiente y el envío de documentos por mensajería a los solicitantes de visado una vez tomada la decisión", dijo Chris Dix, Director de Desarrollo de Negocios de VFS Global. Para los solicitantes de visados de todo el mundo, los beneficios fueron el aumento de los puntos de presentación de visados, que a menudo pasaron de sólo dos o tres lugares en un país a 10-20. Los plazos de presentación, que estaban muy restringidos antes de la externalización, aumentaron casi tres veces de media en función del horario comercial estipulado por el país.

"Nuestros Centros de Solicitud de Visados (VAC), bien situados, espaciosos y cómodos, con todas las comodidades modernas, y la introducción de un sistema de citas han desempeñado un papel fundamental en el proceso de transformación, añadiendo una enorme comodidad a los solicitantes. Antes, los solicitantes tenían que hacer cola -a menudo durante varias horas- antes de la apertura de la oficina de visados de la Embajada o el Consulado para asegurarse de que tenían la oportunidad de presentar su solicitud de ese día dentro de unas franjas horarias limitadas", añadió Dix.

Para los gobiernos clientes, las ventajas de la transformación proporcionadas por socios como VFS Global fueron la capacidad de multiplicar el volumen de tramitación de solicitudes de visado sin necesidad de espacio de oficina o costes de personal adicionales. Por ejemplo, VFS Global introdujo soluciones innovadoras como LIDProTM -que permite el procesamiento y la evaluación remotos de las solicitudes de visado por parte de los gobiernos clientes- y soluciones biométricas móviles, que permiten a los gobiernos clientes ofrecer puntos temporales de presentación de solicitudes de visado en ciudades más pequeñas donde no hay un Centro de Solicitud de Visados a tiempo completo.

VFS Global también fue pionera en el concepto de VACs conjuntos, es decir, VACs compartidos por varios gobiernos clientes que aumentaron los puntos de acceso para la presentación de visados en beneficio de los solicitantes. Desde su creación en 2001, VFS Global ha procesado más de 236 millones de solicitudes de visado y más de 104 millones de inscripciones biométricas desde 2007.



Proporcionar soluciones inteligentes y seguras a los clientes



La tecnología ha sido fundamental para mejorar la experiencia de los clientes en la solicitud de visados. En VFS Global, la introducción de las capacidades de inscripción biométrica fue el verdadero cambio de juego, ya que mejoró la seguridad general del proceso de solicitud de visado y permitió el servicio al cliente de principio a fin bajo un mismo techo. La creciente demanda de tecnologías DIY (do it yourself) llevó a la introducción del modo electrónico de visado o servicios eVisa.



"Además de los servicios de mejora de la experiencia del solicitante o del cliente, hemos sido pioneros en algunos servicios personalizados, como nuestro servicio Premium Lounge, que ofrece una experiencia muy cómoda dentro de un Centro de Solicitud de Visados, y Visa At Your Doorstep, un servicio personalizado que permite a los clientes presentar sus solicitudes de visado desde la comodidad, la conveniencia y la seguridad de su hogar u oficina", añadió Dix.

La evolución de las expectativas de los clientes también ha impulsado la puesta en marcha de servicios personalizados como la comprobación digital de documentos (DDC) y la presentación digital de solicitudes (DAS). Mientras que el DDC permite a los clientes verificar sus documentos de visado antes de acudir a un centro de solicitud de visados, reduciendo así considerablemente el tiempo de interacción física, el DAS permite a los clientes presentar sus solicitudes con la ayuda del personal de VFS Global a través de un videochat.

Es probable que la gestión de las fronteras experimente un cambio fundamental con la ayuda de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el análisis de datos. Con empresas privadas como VFS Global alineadas con esta transformación, los modelos de negocio de externalización en visados, pasaportes y servicios consulares y servicios a los ciudadanos seguirían añadiendo valor a toda la cadena en beneficio de todas las partes interesadas.