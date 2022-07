Beneficios y riesgos de la dieta FODMAP Comunicae

miércoles, 27 de julio de 2022, 15:04 h (CET) La dieta FODMAP es un plan nutricional reducido en hidratos de carbono fermentables y, aunque su uso se recomienda en personas con patologías gastrointestinales, es tendencia por ser baja en azúcares y contribuir a que se pierda peso e hinchazón. Pero, ¿realmente es saludable seguirla? Altrient, la marca de suplementos pionera en utilizar la tecnología liposomal, analiza sus pros y contras. Los expertos recomiendan la dieta FODMAP a personas que con frecuencia sufren distensión abdominal, flatulencia, diarrea u otras patologías gastrointestinales; especialmente a pacientes que sufren colon irritable o enfermedad de Crohn, ya que reduce la inflamación y el dolor abdominal y el ritmo de evacuación del intestino.

Es una dieta reducida en azúcares, desde la fructosa y glucosa hasta la sacarosa o azúcar de mesa y la lactosa propia de la leche y yogures.

Se reducen también los productos que contengan almidón resistente como las patatas, batatas, maíz, legumbres o granos enteros;al igual que, por supuesto, dulces comerciales y todo tipo de procesados con azúcares añadidos, pero también, aquellos con azúcares naturales como las frutas y verduras.

En una dieta FODMAP se apuesta por hidratos complejos pero no fermentables por las bacterias colónicas, como es el caso de las harinas refinadas, carnes, huevos y aceites vegetales que no contienen hidratos y algunas hortalizas previamente cocidas.

Seguir los principios de esta dieta sin tener ninguna patología puede poner en riesgo la salud ya que no incluye productos muy sanos y necesarios en una alimentación equilibrada como los granos enteros, las legumbres, las frutas y muchas verduras.

Es una dieta muy restrictiva, limitada a pocos alimentos y preparaciones; por lo que, si se mantiene a largo plazo sin supervisión de un nutricionista, se pueden desarrollar carencias nutricionales, sobre todo de micronutrientes como vitaminas y minerales.

Además, es posible caer en el error de abusar de las harinas refinadas cuyo consumo excesivo puede dañar la salud.

Los carbohidratos fermentables o FODMAP tienen un efecto prebióticoen el organismo, y su reducción a niveles muy bajos,podría afectar negativamente las bacterias propias del intestino.

Lo ideal (si no se tiene ninguna afección) es mantener un estilo de vida saludable, comer equilibradamente y realizar ejercicio físico, sinrecurrir a dietas de moda, que

pueden llegar a ser peligrosas si no están vigiladas por un profesional, debido a la ingesta deficitaria de nutrientes necesarios, pudiendo producir trastornos metabólicos, gastrointestinales, y en algunos casos caída de pelo, debilidad de la uñas y depresión; y que, además, pueden provocar el fatídicoefecto rebote.

A continuación, Altrient, la marca pionera en utilizar la Tecnología Liposomal en sus suplementos, señala cuáles pueden ser unos buenos aliados en un estilo de vida sano:

De venta en:

abundanceandhealth.es

Altrient ha sido perfeccionado y patentado por LivOn Labs desde 2004

Vitamina B Liposomal de Altrient: contribuye a un metabolismo energético normal, al normal funcionamiento del sistema nervioso y al mantenimiento de la visión y la piel. Ayuda a combatir el cansancio y la fatiga y a la protección de las células contra el estrés oxidativo.

PVP 65,99 euros

Altrient Vitamina C: contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario y a una normal formación de colágeno para el funcionamiento adecuado de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías y dientes. Contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso, a combatir el cansancio y la fatiga y a proteger las células contra el estrés oxidativo.

PVP 53,40 euros/caja

Altrient Glutatión: favorece la eliminación de toxinas del hígado y los riñones, tiene un rol fundamental asistiendo al sistema inmunitario, neutraliza los radicales libres y reactiva las vitaminas C y E, da brillo e ilumina la piel, contribuye a reducir la fatiga tras el ejercicio.

PVP 97,19 euros/caja

Acerca de Altrient

Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.

La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.

Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales pueden alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.

Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros… y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.

https://www.iodonna.it/bellezza/viso-e-corpo/2019/11/29/kris-jenner-kourtney-kardashian-e-il-segreto-per-non-ammalarsi-in-aereo/

https://www.vogue.it/bellezza/article/vitamina-c-benefici-salute-integratori-raffreddore-pelle-altrient

Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios. Altrient tiene una gama liposomal cuidadosamente desarrollada, que incluye Altrient Liposomal Setria Glutatión y que utilizan pro-atletas, y Altrient B vitamina y complejo mineral son patrocinadores de IRONMAN.

De venta en: abundanceandhealth.es

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La desestacionalización como consecuencia del teletrabajo y la pandemia de la Covid-19 Auge de tratamientos naturales contra la ansiedad Los 7 consejos que invitados a bodas dan a los novios Huelva se sumerge en una campaña a favor de la limpieza de la ciudad Consejos para disfrutar de la ropa nueva después de lavarla