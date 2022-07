Primer simposio internacional en honor a Rubén Darío & Juan Ramón Molina El evento ha celebrado la trayectoria de estos importantes intelectuales a su paso por Brasil Carlos Javier Jarquín

lunes, 25 de julio de 2022, 09:24 h (CET)



Escritores, poetas, académicos y estudiosos de la vida y obra del poeta nicaragüense Rubén Darío (1867-1916) y el poeta hondureño Juan Ramón Molina (1875-1908), se reunieron virtualmente este sábado 23 de julio en horario de 2:00 p.m., a 6:00 p.m., hora de Brasil, para celebrar el I Simposio Internacional Diálogos Latino-americanos: Rubén Darío & Juan Ramón Molina. Este evento se ha realizado por iniciativa de la Academia Espírito-santense de Letras de Brasil y ha sido en honor a la visita que ambos poetas tuvieron en Brasil en la III Conferencia Panamericana, que se realizó en Rio de Janeiro, en 1906.

Participantes en el simposio:

Martín Katz Darío (Argentina, Bisnieto de Rubén Darío), Nicasio Urbina (Nicaragua), Elsa Ramírez García, Jubal Valerio Hernández, Luis Alonso Maldonado Galeas (Honduras), Ester Abreu Vieira de Oliveira, Renata Bomfim, Anaximandro Amorim, Francisco Aurelio Ribeiro, Getúlio Marcos Pereira Neves, Michele Freire Schiffler, Solveig Josefina Villegas Zerlin y Jorge Elias Neto (Brasil). El evento se trasmitió por el canal del Sesc-Glória en la plataforma YouTube:







A continuación reproducimos la nota de prensa que nos hizo llegar la poeta Ester Abreu Vieira de Oliveira – Presidenta da AEL-.

La Academia Espírito-santense de Letras celebró este 23 de Julio el I Simposio Internacional Diálogos Latinoamericanos: Rubén Darío & Juan Ramón Molina, en colaboración con el Instituto Ambiental Reluz, la Universidad Federal de Espírito Santo (Ufes) y el Centro Cultural Sesc-Glória. El evento tuvo por objetivo reunir investigadores y amantes de la literatura hispanoamericana a través del legado del poeta nicaragüense Rubén Darío (1867-1916) y del poeta hondureño Juan Ramón Molina (1875- 1908).

Estos autores, considerados personalidades esenciales de la escritura modernista de América Latina, impactaron fuertemente en sus generaciones y las que les sucedieron, a partir de la construcción de obras literarias potentes y definitorias para la identidad cultural de la región.

Así pues, este I Simposio celebró, especialmente, la trayectoria de estos importantes intelectuales a su paso por Brasil y el encuentro que tuvieron con escritores y académicos de la Academia Brasileña de Letras, entre los cuales se cuenta a Machado de Assis, autor con quien tuvieron contacto durante su estadía en el país entre el final del siglo XIX e inicio del siglo XX.

El Simposio fue abierto al público en general, mediante la moderación de la dirección de la Academia Espírito-santense de Letras (AEL). Con esta iniciativa, la presidenta de la AEL, Ester Abreu Vieira de Oliveira, pretende recordar el III Encuentro Panamericano, ocurrido en Rio de Janeiro, en 1906. Dentro del escenario político internacional, la ocasión de aquel evento supuso la unión interamericana y estimuló las investigaciones que relacionaban con la historia y la literatura del continente americano, con la perspectiva de una cooperación intercultural entre profesores y estudiantes universitarios. “Entre los intelectuales que aquí estuvieron se destacan el nicaragüense Rubén Darío y el hondureño Juan Ramón Molina”, señala Ester. “Además de esa celebración de personajes de la intelectualidad latinoamericana, el Simposio busca reafirmar la importancia de la permanencia del plurilingüismo en la educación, repudiando las maniobras de la enseñanza de un solo idioma, el inglés, en el currículo medio en Brasil”, completa.

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DIÁLOGOS LATINO-AMERICANOS: RUBÉN DARÍO & JUAN RAMÓN MOLINA



1ª Parte: Mediador: Anaximandro Amorim Abertura: Getúlio Marcos Neves Conferencistas: Ester Abreu Vieira de Oliveira: “La Importancia de la Literatura para una Identidad Latinoamericana y de Rubén Darío y Juan Molina en ese Movimiento en 1906”. Michele Freire Schiffler: “Diálogos Interculturais latino-americanos: compartilhando histórias, letras e lutas”. Renata Bomfim – “Rubén Darío un retrato íntimo”. Nicasio Urbino: “Rubén Darío el hombre y su obra” Martín Katz Darío “Rubén Darío: mi ancestral”

2ª parte: Mediadora: Solveig Josefina Villegas Zerlin Conferencistas: Luis Alonso Maldonado Galeas – “Ramón Molina excelso y bohemio” Elsa Ramírez: “Almas Gemelas en el Tiempo” Jubal Valerio Hernández: “Los poetas como reformadores de la raza y el humanismo en la visión de Juan Ramón Molina”. Jorge Elias Neto: “III Congresso Panamericano de 1906: Juan Molina no Brasil”

Clausura: Francisco Aurelio Ribeiro: "Saul de Navarro e o espírito ibero-americano" Realización: Academia Espírito-santense de Letras (AEL) Colaboración: Instituto Reluz, Centro Cultural Sesc-Glória e Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

