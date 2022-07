España se quema Lo que necesitamos los españoles ahora no es que se nos adoctrine con la religión climática Jorge Hernández Mollar

sábado, 23 de julio de 2022, 12:12 h (CET) España se quema por los cuatro costados. Ya se han arrasado más de 80.000 hectáreas, con el trágico balance de dos personas fallecidas en Losacio, ( Zamora) donde el fuego calcinó 30.000 hectáreas, además de las de Aragón, Andalucía o Galicia.

Hace diez años, como representante del Gobierno en Málaga, tuve la responsabilidad de enfrentarme junto a otras administraciones y organismos, al efecto devastador de un fuego forestal, que alcanzó a seis municipios de la Costa del Sol y que una vez controlado, dejó el triste escenario no solo de la destrucciónde todo tipo de vegetación sino también de la fauna, el suelo y los bienes materiales e inmateriales de las personas, cuando no su propia vida. Comprendo, pues, la desolación de tantos ciudadanos y familias afectadas por estos incendios.

Lo que es sorprendente es que el Presidente del Gobierno diga sin empacho alguno en su turné con posado incluido por las regiones afectadas, que la causa de tantos incendios es el cambio climático, cuando al mismo tiempo una empresa internacional de reforestación llamada Land Life, reconoce haber causado el de Ateca (Zaragoza) o en Andalucíase investiga si el incendio de Mijas fue intencionado o a causa de una negligencia.

Ante una catástrofe medio ambiental y humana como la que estamos sufriendo estos días en toda España, lo relevante es hacer un reconocimiento expreso y un gesto de agradecimiento a todos los hombres y mujeres, funcionarios públicos o voluntarios que se dejan la piel e incluso la vida por defenderese bien tan preciado que es nuestra naturaleza, regalo de Dios, como dice el Papa Francisco y de la que el hombre es su vigilante y administrador.

Lo verdaderamente esperanzador es el poder de recuperación de la propia naturaleza, como así lo demuestran los aproximadamente más de 4.500 millones de años de la tierra donde se han combinado numerosas eras glaciales o de sequía y que son consecuencia de diversos fenómenos climáticos que los expertos los describen científicamente. Otra cuestión es la actuación degradante e incluso delictiva del hombre que a veces influye notablemente en los efectos perniciosos que producen incendios o inundaciones como los que estamos padeciendo estos últimos años.

Es por eso que lo que menos necesitamos los españoles ahora es que se nos adoctrine una vez más con la agobiante religión climática en lugar de anunciar medidas inmediatas para prevenir y luchar contra los incendios forestales, mejorar la gestión y coordinación competencial entre todas las administraciones o dotar de todos los medios económicos y humanos necesarios a todos los servicios centrales, autonómicos o locales implicados en este grave problema. Dejar que por incompetenciao impunidad de los causantes se queme la España forestal, nos lo demandarán las futuras generaciones.

